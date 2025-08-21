Χρηματοδότηση €1,4 δισ. από τη Santander εξασφάλισε η Klarna

Η Klarna Group εξασφάλισε χρηματοδοτική διευκόλυνση ύψους 1,4 δισ. ευρώ (warehouse facility) από την ισπανική Banco Santander, στην πρώτη συμφωνία αυτού του είδους που εντάσσεται στην προσπάθειά της επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησής της.

Η σουηδική εταιρεία fintech ανακοίνωσε ότι η χρηματοδότηση θα υποστηρίζεται από εγγυήσεις που απορρέουν από τις δραστηριότητές της στη Γερμανία.

Ο οικονομικός διευθυντής Niclas Neglen δήλωσε ότι η συμφωνία θα αποτελέσει βασικό πυλώνα αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, ενισχύοντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της.

Η Klarna, η οποία διαθέτει τραπεζική άδεια στη Σουηδία, έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα που της επιτρέπει να πουλάει ροές δανείων σε συνεχή βάση σε επενδυτές σε όλο τον κόσμο.

Την περασμένη εβδομάδα συμφώνησε να πουλήσει χρέος ύψους 26 δισ. δολαρίων στον γίγαντα φοιτητικών δανείων Nelnet, με δυνατότητα αγοράς τώρα και πληρωμής αργότερα (buy-now, pay-later), σε μια πολυετή συμφωνία προθεσμιακής ροής όπου ένας αγοραστής συμφωνεί να αγοράσει δάνεια πριν αυτά εκδοθούν.

Η Klarna συνήψε παρόμοια συμφωνία πέρυσι με μια θυγατρική της Elliott Investment Management, με αποτέλεσμα το hedge fund να συμφωνήσει να αγοράσει έως και 30 δισ. λίρες (39 δισεκατομμύρια δολάρια) από το χρέος της Klarna που προέρχεται από τη Βρετανία τα επόμενα χρόνια.

Εν τω μεταξύ, η Klarna εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο αρχικής δημόσιας προσφοράς της στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, μετά την παύση του σχεδίου λόγω που προκλήθηκε από τους δασμούς τους προηγούμενους μήνες, αναφέρει το Bloomberg.