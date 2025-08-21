Κυρώσεις σε Ελληνα εφοπλιστή επιβάλλουν οι ΗΠΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που, όπως ισχυρίζεται, διευκόλυνε τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Πρόκειται για κίνηση που διευρύνει την εκστρατεία μέγιστης πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Τεχεράνης και την καταστολή του λεγόμενου σκιώδους στόλου της.

Στο στόχαστρο ο Αντώνης Μαργαρίτης μαζί με ένα δίκτυο εταιρειών που εποπτεύονται από αυτόν στην Ελλάδα και τα Νησιά Μάρσαλ. Πριν από λίγες εβδομάδες επιβλήθηκαν οι μεγαλύτερες κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ κατά του Ιράν εδώ και επτά χρόνια, οι οποίες στόχευσαν δίκτυο που εποπτεύεται από τον μεγιστάνα του πετρελαίου Χοσεΐν Σαμχανί, του οποίου ο πατέρας είναι ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο Μαργαρίτης αξιοποίησε την δεκαετή εμπειρία του στον ναυτιλιακό κλάδο για να διευκολύνει παράνομα τη μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στόχευσαν πλήθος εταιρειών που συνδέονται με τον Μαργαρίτη, συμπεριλαμβανομένων των Marant Shipping and Trading, Square Tanker Management, Comford Management και United Chartering.