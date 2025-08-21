#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το δυστύχημα στη βιομηχανία Medley Pharma φαίνεται ότι οφείλεται σε διαρροή αερίου αζώτου, σύμφωνα με τον Σουμπνάς Μπαγκάντε, τον αναπληρωτή ειρηνοδίκη της περιφέρειας Παλγκάρ.

Ινδία: Τέσσερις νεκροί από διαρροή αζώτου σε φαρμακοβιομηχανία

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 21:47

Τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από διαρροή αερίου σε μια φαρμακοβιομηχανία, στο κρατίδιο Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος.

Το δυστύχημα στη βιομηχανία Medley Pharma φαίνεται ότι οφείλεται σε διαρροή αερίου αζώτου, σύμφωνα με τον Σουμπνάς Μπαγκάντε, τον αναπληρωτή ειρηνοδίκη της περιφέρειας Παλγκάρ.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή του δυστυχήματος. Οι δύο τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Το εργοστάσιο έκλεισε και διεξάγεται έρευνα για τη διαρροή, πρόσθεσε ο Μπαγκάντε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

