Βολιβία: Στις 19 Οκτωβρίου ο β' γύρος των προεδρικών εκλογών

Ο γερουσιαστής της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας και ο δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα έλαβαν αντίστοιχα 32% και 26,7% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών. Στο 19,8% έφθασαν τα άκυρα ψηφοδέλτια

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 07:02

Το Ανώτατο Εκλογοδικείο (TSE) της Βολιβίας επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών τη 19η Οκτωβρίου, στον οποίο θα συμμετάσχουν οι δυο επικρατέστεροι στον πρώτο, ο γερουσιαστής της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας και ο δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα.

Καθώς έλαβαν αντίστοιχα 32% και 26,7% των ψήφων, κανένας από τους δυο δεν εκπλήρωσε τους όρους για να εξασφαλίσει τη νίκη στον πρώτο — που είναι είτε ποσοστό υψηλότερο του 50%, ή άνω του 40% με διαφορά τουλάχιστον 10 εκατοστιαίων μονάδων από τον πλησιέστερο αντίπαλο.

Είναι η πρώτη φορά που θα οργανωθεί δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής αφού εφαρμόστηκε αυτός ο μηχανισμός, το 2009. Ως την Κυριακή, το Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS), στην εξουσία τα τελευταία είκοσι χρόνια, είχε κερδίσει όλες τις προεδρικές εκλογές από τον πρώτο γύρο.

Ο κ. Πας έκανε την έκπληξη του πρώτου γύρου της 17ης Αυγούστου, ενώ δεν συγκαταλεγόταν στα φαβορί, βγάζοντας εκτός μάχης τον επιχειρηματία με επιρροή Σαμουέλ Δόρια Μεδίνα: ενώ αυτός ο τελευταίος φερόταν να οδεύει να αναδειχθεί πρώτος κατά δημοσκοπήσεις, ήρθε τρίτος με 19,6%. Τάχθηκε αμέσως υπέρ του κ. Πας.

Υποψήφιος της αριστεράς, ο Ανδρόνικο Ροδρίγκες, είχε την καλύτερη επίδοση αυτού του πολιτικού στρατοπέδου, έλαβε το 8,5% των ψήφων· ο υποψήφιος του κυβερνώντος MAS, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Εδουάρδο δελ Καστίγιο, έλαβε 3,1%.

Τα άκυρα ψηφοδέλτια –που καλούσε να ρίξουν στις κάλπες ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες, που αποκλείστηκε από τη διαδικασία κι είναι αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης– έφθασαν το 19,8%, ρεκόρ τουλάχιστον από το 2002.

Οι προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στην οποία είναι βυθισμένη η χώρα και σηματοδότησαν το τέλος της εικοσαετούς διακυβέρνησης του MAS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

