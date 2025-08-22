Στο στόχαστρο των short η ευρωπαϊκη αυτοκινητοβιομηχανία

Τα hedge funds στοιχηματίζουν εναντίον της δοκιμαζόμενης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και εξαρτημάτων παλεύουν με την επιβράδυνση της αγοράς, η οποία επιδεινώνεται από τον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και τον σκληρό ανταγωνισμό από Κινέζους αντιπάλους.

Οι ανοικτές πωλήσεις σε μετοχές ορισμένων εκ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κατασκευαστών εξαρτημάτων και αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί φέτος, μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η γαλλική εταιρεία εξαρτημάτων Valeo είναι η δεύτερη πιο «σορταρισμένη» μετοχή στην Ευρώπη ως ποσοστό των διαθέσιμων μετοχών, βάσει δηλωμένων ανοικτών θέσεων, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Breakout Point.

Οι μετοχές σε δανεισμό — ένας δείκτης των ανοικτών θέσεων — στον κλάδο αυτοκινήτων και εξαρτημάτων έχουν αυξηθεί κατά 35% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την S&P Global, φτάνοντας στο αποκορύφωμά τους για το 2025 τον Απρίλιο, μετά την επιβολή των «ημερών απελευθέρωσης» δασμών από τον Τραμπ.

«Ο κλάδος των αυτοκινήτων είναι λίγο μπερδεμένος», δήλωσε επικεφαλής hedge fund με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος στοιχηματίζει εναντίον αρκετών εταιρειών του κλάδου.

«Οι Γερμανοί [κατασκευαστές] έβγαλαν πολλά χρήματα στην Κίνα, αλλά αυτή η δεξαμενή κερδών εξαφανίζεται… και είναι δύσκολο για τις εταιρείες που εξάγουν στις ΗΠΑ λόγω των δασμών».

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμό 27,5% στα περισσότερα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, ποσοστό που συμφώνησαν να μειώσουν στο 15% τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, την Τετάρτη, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι δασμοί δεν θα μειωθούν μέχρι η ΕΕ να θεσπίσει νομοθεσία για τη μείωση των δικών της δασμών στις αμερικανικές εισαγωγές.

Πολλοί ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων και εξαρτημάτων έχουν εργοστάσια στο εξωτερικό για να προμηθεύουν τις τοπικές αγορές. Όμως αυτά τα εργοστάσια εξαρτώνται συνήθως από εισαγωγές εξαρτημάτων, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να επηρεαστούν και πάλι από δασμούς.

Ακόμη και πριν από τα μέτρα του Τραμπ, πολλοί αγωνίζονταν απέναντι στην άνοδο ισχυρών Κινέζων ανταγωνιστών όπως η BYD, τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές, όσο και στην Κίνα.