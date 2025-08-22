Μέρισμα-ρεκόρ 701 εκατ. δολάρια μοίρασε το OnlyFans

Η OnlyFans κατέβαλε μερίσματα-ρεκόρ 701 εκατ. δολαρίων ενόψει πιθανής πώλησής του έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η βρετανική πλατφόρμα streaming, ως γνωστόν, χρησιμοποιείται από διασημότητες για να προσεγγίσουν το κοινό τους αλλά και από πορνοστάρ.

Η τελευταία «χρυσή βροχή» για τον ιδιοκτήτη, τον ουκρανοαμερικανό επιχειρηματία Leonid Radvinsky, καταδεικνύει την επικερδή μπίζνα που έχει δημιουργήσει η OnlyFans την τελευταία δεκαετία, συνδέοντας διαδικτυακούς δημιουργούς —συμπεριλαμβανομένων πολλών πορνοστάρ— απευθείας με τους θαυμαστές τους.

Η πλατφόρμα δεν ήταν ποτέ πιο δημοφιλής σε κοινό και δημιουργούς. Το 2024, ο συνολικός αριθμός λογαριασμών δημιουργών αυξήθηκε κατά 13% φτάνοντας τα 4,6 εκατ., καθώς περισσότεροι αναζήτησαν τρόπους να κερδίσουν χρήματα μέσω αυτής, ενώ ο αριθμός των λογαριασμών θαυμαστών αυξήθηκε σχεδόν κατά ένα τέταρτο, στα 377,5 εκατ. παγκοσμίως.

Η μεγαλύτερη αγορά του ομίλου είναι μακράν οι ΗΠΑ, ωστόσο η έδρα του παραμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και καταβάλλει φόρους.

Στα στοιχεία που κατατέθηκαν σήμερα στο Companies House, η βρετανική Fenix International, που ελέγχει την OnlyFans, ανακοίνωσε ότι το 2024 εισέπραξε 7,2 δισ. δολάρια από συνδρομητές, έναντι 6,6 δισ. το προηγούμενο έτος, και κατέβαλε 5,8 δισ. στους δημιουργούς της — 500 εκατ. περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι δημιουργοί κερδίζουν το 80% όλων των πληρωμών που πραγματοποιούν οι θαυμαστές στην πλατφόρμα.

Η OnlyFans ιδρύθηκε το 2016 από τον Βρετανό επιχειρηματία Tim Stokely και τον πατέρα του, Guy, αλλά πωλήθηκε το 2018 στον Radvinsky, πρώην ιδιοκτήτη ιστοσελίδων ενηλίκων.

Ο Radvinsky βρίσκεται τώρα σε διαπραγματεύσεις για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ιστοσελίδας σε κοινοπραξία με επικεφαλής την επενδυτική εταιρεία The Forest Road Company, με έδρα το Λος Άντζελες, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποτιμήσει την επιχείρηση έως και στα 7 δισ. δολάρια.

Οι Βρετανοί δισεκατομμυριούχοι David και Simon Reuben έχουν επίσης πραγματοποιήσει συζητήσεις για επένδυση στην κοινοπραξία, μαζί με άλλες επενδυτικές εταιρείες.