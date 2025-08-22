Αρνητική έκπληξη από το ΑΕΠ της Γερμανίας

Η οικονομία της Γερμανίας συρρικνώθηκε περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί το δεύτερο τρίμηνο, λόγω πολύ χαμηλότερης απόδοσης των βιομηχανιών, μετά από αύξηση των αμερικανικών παραγγελιών που προηγήθηκε στην αρχή του έτους σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν αποθέματα πριν την επιβολή δασμών.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε κατά 0,3% σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, όπως ανακοίνωσε η εθνική στατιστική υπηρεσία, αναθεωρώντας προς τα κάτω την προκαταρκτική της εκτίμηση του -0,1%. Οι επενδύσεις αποτέλεσαν επίσης μεγάλο βαρίδι, υποχωρώντας κατά 1,4%, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση προσέφερε σημαντικά λιγότερη στήριξη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

«Η βιομηχανική παραγωγή, ιδίως, απέδωσε χειρότερα από ό,τι είχε αρχικά υποτεθεί», ανέφερε η στατιστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η συρρίκνωση αποτελεί πλήγμα για την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, καταρρίπτοντας τις ελπίδες ότι μπορεί σύντομα να αναδυθεί από δύο χρόνια ύφεσης που ακολούθησαν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% στους πρώτους τρεις μήνες του 2025, αλλά αυτό οφειλόταν εν μέρει στην πρόωρη αποστολή προϊόντων προς τις ΗΠΑ.

«Η οικονομία βίωσε μια αντιστροφή του φαινομένου της "πρόωρης αποστολής", και το πρώτο πλήρες αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών», δήλωσε ο Carsten Brzeski, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών στην ING, σε σημείωμα προς τους πελάτες. «Η γερμανική οικονομία έχει βολευτεί υπερβολικά στη στασιμότητα, και μπορεί να χρειαστεί μέχρι το επόμενο έτος πριν αρχίσει να εκδηλώνεται μια πιο ουσιαστική ανάκαμψη.»

Η Bundesbank προειδοποίησε την Πέμπτη στην μηνιαία έκθεσή της ότι το ΑΕΠ ενδέχεται να μην αυξηθεί ξανά το τρίτο τρίμηνο, με τη στασιμότητα να αποτελεί το πιο πιθανό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, όμως, τα σχέδια της νέας κυβέρνησης να ενισχύσει μαζικά τις δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές έχουν φέρει κάποια αισιοδοξία, με τις επιπτώσεις να αναμένεται να φανούν το 2026.