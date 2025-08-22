Τουρκία: Πτωτικά κινήθηκαν οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο

Πτωτικά κινήθηκαν οι αφίξεις ξένων τουριστών στην Τουρκία τον Ιούλιο για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια, εντείνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο της αντοχής της λίρας στις ροές χρήματος, όπως επισημαίνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg

Ειδικότερα στη γείτονα εισήλθαν 6,97 εκατομμύρια τουρίστες τον περασμένο μήνα, μια μείωση της τάξεως του 5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή (22/8).

Πρόκειται για την πρώτη υποχώρηση στα στοιχεία για τον ξένο τουρισμό για μήνα Ιούλιο από την κορύφωση της πανδημίας το 2020 και παράλληλα είναι ένα ανησυχητικό σημάδι για μια χώρα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον καλοκαιρινό τουρισμό για να μειώσει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της και να ενισχύσει τα συναλλαγματικά αποθέματα.

Μάλιστα τον Ιούλιο, οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs δήλωσαν ότι παρακολουθούν προσεκτικά τα έσοδα από τον τουρισμό εξαιτίας των επιπτώσεών τους στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

«Η πρόβλεψή μας για έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 1,9% για το 2025 προϋποθέτει ήδη μείωση της αύξησης των τουριστικών επισκεπτών λόγω των αυξήσεων των τιμών τα τελευταία χρόνια», έγραψαν οι Κλέμενς Γκρέιφ και Μπασάκ Εντιζγκίλ.

Η αξία της τουρκικής λίρας αυξήθηκε κατά το τελευταίο έτος σε σύγκριση με τον πληθωρισμό ως αποτέλεσμα της στρατηγικής των φορέων χάραξης πολιτικής για την πραγματική ανατίμηση -σύμφωνα με την οποία το νόμισμα πέφτει πιο αργά από τον μηνιαίο αποπληθωρισμό. Η κεντρική τράπεζα έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η πραγματική ανατίμηση είναι το φυσικό αποτέλεσμα μιας αυστηρής νομισματικής πολιτικής, που απαιτείται για να συγκρατηθεί η ετήσια αύξηση των τιμών κατά 33,5%.

Η ενίσχυση της λίρας πλήττει τους εξαγωγείς και τους κατοίκους, με ορισμένους να διαμαρτύρονται ότι το νόμισμα είναι υπερτιμημένο.

Οι «υπερβολικές» τιμές, ιδίως στα εστιατόρια, είναι ένας από τους λόγους της πτώσης, σύμφωνα με τον Μουράτ Ακμπάλ, πρόεδρο της Akbaldan Turizm, η οποία δραστηριοποιείται στο νοτιοδυτικό θέρετρο του Μαρμαρά.

«Εάν οι επισκέπτες χρεώνονται 35 δολάρια για μερικά κεφτεδάκια και 20 δολάρια για μια πίτσα, αυτό αντανακλά σε ολόκληρη τη βιομηχανία, ακόμη και στην ίδια τη χώρα», δήλωσε, καλώντας τις αρχές να παρακολουθούν τις τιμές στα εστιατόρια και τα καταστήματα στα τουριστικά θέρετρα.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι οι αφίξεις ξένων τουριστών τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους μειώθηκαν κατά 2,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Τουρκία στοχεύει σε συνολικά έσοδα ύψους 64 δισ. δολαρίων από τον τουρισμό το 2025, ένας στόχος που ο υπουργός Τουρισμού Μεχμέτ Ερσόι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι παραμένει ως έχει.