Χωρίς δεσμεύσεις για επιτόκια στο Τζάκσον Χολ ο Πάουελ

Πιθανή μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο υπέδειξε ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί. Αναγνώρισε μεν τους αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά εργασίας, ενώ δήλωσε ότι παράλληλα παραμένουν οι κίνδυνοι υψηλότερου πληθωρισμού.

«Ενώ η αγορά εργασίας φαίνεται να βρίσκεται σε ισορροπία, πρόκειται για ένα περίεργο είδος ισορροπίας που προκύπτει από μια αξιοσημείωτη επιβράδυνση τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση εργαζομένων. Αυτή η ασυνήθιστη κατάσταση υποδηλώνει ότι οι κίνδυνοι καθοδικής πορείας για την απασχόληση αυξάνονται. Και αν αυτοί οι κίνδυνοι γίνουν πράξη, μπορούν να το κάνουν γρήγορα», δήλωσε ο Πάουελ σε ακροατήριο διεθνών οικονομολόγων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής στο ετήσιο συνέδριο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ. «Είναι επίσης πιθανό, ωστόσο, η ανοδική πίεση στις τιμές από τους δασμούς να πυροδοτήσει πιο διαρκή δυναμική πληθωρισμού, και αυτός ο κίνδυνος πρέπει να αξιολογηθεί και να αντιμετωπιστεί».

«Η σταθερότητα του ποσοστού ανεργίας και άλλων μέτρων της αγοράς εργασίας μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά καθώς εξετάζουμε αλλαγές στην πολιτική μας στάση. Παρ' όλα αυτά, με την πολιτική σε περιοριστικό έδαφος, οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων μπορεί να δικαιολογούν την προσαρμογή της πολιτικής μας στάσης», δήλωσε ο Πάουελ, σημειώνοντας ότι, ενώ οι δασμοί αναμένεται να οδηγήσουν τις τιμές υψηλότερα, το βασικό σενάριο είναι να εξασθενήσει αυτός ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό.

Τα σχόλια του Πάουελ ανοίγουν την πόρτα σε μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου, αλλά δίνουν επίσης μεγάλο βάρος στις εκθέσεις για την απασχόληση και τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν πριν από τότε.

Δεν πρόσφερε πολλές ενδείξεις σχετικά με το πόσο σύντομα ενδέχεται τα επιτόκια να συνεχίσουν να κινούνται χαμηλότερα, πιθανώς πυροδοτώντας περαιτέρω πιέσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πληθωρισμού και ότι η Fed θα πρέπει να μειώσει αμέσως τα επιτόκια. Ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στη Fed με αιτήματα προς τον Πάουελ να παραιτηθεί, οι οποίες επεκτάθηκαν αυτή την εβδομάδα σε εκκλήσεις προς την κυβερνήτη της Fed Λίζα Κουκ να παραιτηθεί επίσης από το αξίωμά της.

Ηταν η τελευταία ομιλία του Πάουελ ως προέδρου, καθώς η θητεία του λήγει τον Μάιο. Η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά αντικαταστάτη και προσδοκά να διορίσει την πλειοψηφία του επταμελούς οργάνου.