Απειλές Τραμπ στη Λίζα Κουκ: Αν δεν παραιτηθείς θα σε απολύσω

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα απολύσει τη Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed εάν δεν παραιτηθεί από τη θέση της, μετά τις κατηγορίες για απάτη με στεγαστικά δάνεια.

«Θα την απολύσω αν δεν παραιτηθεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Τα σχόλια εντείνουν την εκστρατεία πίεσης του Τραμπ εναντίον της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, την οποία επικρίνει εδώ και μήνες για την απόφασή της να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

Επιτέθηκε στον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ για αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, καθώς και για υπερβάσεις κόστους στη μεγάλη ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της τράπεζας στην Ουάσιγκτον. Αυτή την εβδομάδα επιτέθηκε επίσης στην Κουκ, η οποία διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ την Τετάρτη ζήτησε την παραίτηση της Κουκ, της πρώτης Αφροαμερικανής που διορίστηκε στη Fed, αφότου ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης Μπιλ Πουλτ την κατήγγειλε ότι διέπραξε απάτη σε στεγαστικά δάνεια προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους. Η Κουκ απάντησε ότι δεν δέχεται εκβιασμούς για να παραιτηθεί.

Το άρθρο 10 του νόμου περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας ορίζει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Fed μπορούν να «απομακρυνθούν για βάσιμο λόγο». Ο Τραμπ έχει απειλήσει να απολύσει τον Πάουελ αρκετές φορές φέτος. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε τον Μάιο ότι δεν μπορεί απλώς να απολύσει μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Fed, συμπεριλαμβανομένου του Πάουελ, χωρίς λόγους.

Εάν η Κουκ αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο της Fed, ο Τραμπ θα αποκτήσει την ευκαιρία να το διαμορφώσει υπέρ του και να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή θα πλήξει επίσης την καρδιά της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε τον δρόμο για να καλυφθούν τέσσερις από τις επτά θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Fed από διορισμένους από τον Τραμπ. Ο πρόεδρος διόρισε δύο από τους νυν διοικητές κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και πρότεινε τον Στίβεν Μίραν - τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων - για να καλύψει μια άλλη θέση που κενώθηκε αυτό τον μήνα.

Ο Τζέιμς Φίσμπακ, επενδυτής που συνδέεται με τον Τραμπ και πρόσφατα έγινε πρωτοσέλιδο για τη μήνυση κατά της Fed, φώναξε «Κυβερνήτη Κουκ, γιατί διαπράξατε απάτη με στεγαστικά δάνεια;» καθώς η ίδια έμπαινε στο συνέδριο του Τζάκσον Χολ σήμερα. Στη συνέχεια, ο Φίσμπακ απομακρύνθηκε από το λόμπι του ξενοδοχείου όπου πραγματοποιείται το συμπόσιο.