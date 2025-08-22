#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Cloud $10 δισ. από την Google αγοράζει η Meta

Εξαετές συμβόλαιο μαμούθ στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Στο παιχνίδι κι άλλοι μεγάλοι παίκτες, όπως η Amazon και η Microsoft.

Cloud $10 δισ. από την Google αγοράζει η Meta

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 19:22

H Μeta συμφώνησε να δαπανήσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάρκεια έξι ετών για υπηρεσίες cloud της Google, σύμφωνα με πηγές του The Information και του CNBC.

Η Google στοχεύει σε μεγάλα συμβόλαια cloud καθώς κυνηγά τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της, την Amazon και τη Microsoft.

Πρόσφατα η Google κέρδισε τον τομέα cloud της OpenAI, η οποία προηγουμένως εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την υποδομή Azure της Microsoft.

Η Alphabet δήλωσε τον Ιούλιο ότι η μονάδα Google Cloud απέφερε λειτουργικά έσοδα 2,83 δισ. δολαρίων με έσοδα 13,6 δισ. δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η αύξηση εσόδων κατά 32% ξεπέρασε την επέκταση κατά 13,8% για την εταιρεία στο σύνολό της.

Η συμφωνία της Meta με την Google αφορά κυρίως υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε η πηγή. Η Meta ανέφερε στην έκθεση κερδών της, τον περασμένο μήνα, ότι αναμένει συνολικά έξοδα μεταξύ 114 και 118 δισ. δολ. για το 2025. Επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε υποδομές και ταλέντα τεχνητής νοημοσύνης, αναπτύσσοντας την οικογένεια μοντέλων Llama και προσθέτοντας την τεχνητή νοημοσύνη στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της.

Η Meta και η Google είναι από καιρό αντίπαλοι στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Αλλά η Meta χρειάζεται υποδομή cloud. Η εταιρεία λειτουργεί κέντρα δεδομένων και έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες cloud από την Amazon και τη Microsoft.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

FT: Ο Μασκ ζήτησε τη βοήθεια του Ζάκερμπεργκ για την απόκτηση της OpenAI

Ιταλία: Ομάδα ανδρών αντάλλασσε φωτογραφίες συζύγων στο Facebook

Χωρίς τον Chrome η Google δεν θα είναι ηγέτιδα

Τα τσιπ εγκεφάλου νέο πεδίο «κόντρας» στη Silicon Valley

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο