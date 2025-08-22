Cloud $10 δισ. από την Google αγοράζει η Meta

H Μeta συμφώνησε να δαπανήσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάρκεια έξι ετών για υπηρεσίες cloud της Google, σύμφωνα με πηγές του The Information και του CNBC.

Η Google στοχεύει σε μεγάλα συμβόλαια cloud καθώς κυνηγά τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της, την Amazon και τη Microsoft.

Πρόσφατα η Google κέρδισε τον τομέα cloud της OpenAI, η οποία προηγουμένως εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την υποδομή Azure της Microsoft.

Η Alphabet δήλωσε τον Ιούλιο ότι η μονάδα Google Cloud απέφερε λειτουργικά έσοδα 2,83 δισ. δολαρίων με έσοδα 13,6 δισ. δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η αύξηση εσόδων κατά 32% ξεπέρασε την επέκταση κατά 13,8% για την εταιρεία στο σύνολό της.

Η συμφωνία της Meta με την Google αφορά κυρίως υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε η πηγή. Η Meta ανέφερε στην έκθεση κερδών της, τον περασμένο μήνα, ότι αναμένει συνολικά έξοδα μεταξύ 114 και 118 δισ. δολ. για το 2025. Επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε υποδομές και ταλέντα τεχνητής νοημοσύνης, αναπτύσσοντας την οικογένεια μοντέλων Llama και προσθέτοντας την τεχνητή νοημοσύνη στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της.

Η Meta και η Google είναι από καιρό αντίπαλοι στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Αλλά η Meta χρειάζεται υποδομή cloud. Η εταιρεία λειτουργεί κέντρα δεδομένων και έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες cloud από την Amazon και τη Microsoft.