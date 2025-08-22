#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Οι δασμοί θα μειώσουν το έλλειμμα κατά $4 τρισ. εντός δεκαετίας

Τα πρόσθετα έσοδα θα καλύψουν τα ελλείμματα που θα προκληθούν από τις περικοπές φόρων που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικάνοι, σύμφωνα με το υπερκομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 22:25

Οι αυξανόμενοι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα από άλλες χώρες μπορούν να μειώσουν το έλλειμμα κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις στους δασμούς, τα αυξημένα έσοδα θα συρρικνώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισ. δολάρια και θα μειώσουν τους τόκους που καταβάλλει η χώρα για το ομοσπονδιακό χρέος της κατά 0,7 τρισ. την επόμενη δεκαετία, ανέφερε το CBO, υπερκομματική υπηρεσία του Κογκρέσου.

Οι σημερινοί υψηλοί δασμοί ωστόσο μπορεί να μην ισχύουν μελλοντικά, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ εκκρεμούν επίσης αρκετές νομικές προσφυγές. Όμως, τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα που θα προκληθούν από τον φορολογικό νόμο που ενέκριναν φέτος οι Ρεπουμπλικάνοι. Το CBO υπολόγιζε ότι με την εφαρμογή αυτού του νόμου, που προβλέπει περικοπές φόρων και δαπανών, το έλλειμα θα αυξηθεί κατά 3,4 τρισ. μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται στα 37,18 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Συνέχισε να αυξάνεται τόσο υπό τις ρεπουμπλικανικές όσο και τις δημοκρατικές κυβερνήσεις και το Κογκρέσο εξακολουθεί να εγκρίνει τις αυξήσεις δαπανών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου το Κογκρέσο θα πρέπει να εγκρίνει και πάλι νομοσχέδια που αυξάνουν τις δαπάνες, ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι δασμοί σε χώρες και προϊόντα ανέρχονταν τον Αύγουστο στο 16,7% κατά μέσο όρο, σημαντικά αυξημένοι συγκριτικά με το 15,1% που ίσχυε τον Ιούνιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

