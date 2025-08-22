#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι ΗΠΑ αγοράζουν το 10% της Intel

Η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ «έχει μείνει πίσω και θα αναζωογονηθεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα υπάρξει καλή απόδοση για τον Αμερικανό φορολογούμενο, αντί για μια απλή επιχορήγηση».

Οι ΗΠΑ αγοράζουν το 10% της Intel

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 21:19

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Intel συμφώνησε να παραχωρήσει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ μερίδιο 10%, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Έχουν συμφωνήσει να το κάνουν και νομίζω ότι είναι μια σπουδαία συμφωνία γι' αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην κατασκευάστρια τσιπ που δέχεται πιέσεις.

Ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία θα αναζωογονήσει την εταιρεία, λέγοντας ότι «η Intel έχει μείνει πίσω» σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στον κλάδο.

Η ανάληψη μερικής ιδιοκτησίας από τις ΗΠΑ σηματοδοτεί ένα εκπληκτικό επίπεδο παρέμβασης σε μια αμερικανική εταιρεία, καταρρίπτοντας κανόνες που οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν εδώ και καιρό ιερούς, εκτός από εξαιρετικές καταστάσεις όπως ο πόλεμος ή μια συστημική οικονομική κρίση. 

Οι μετοχές της Intel διεύρυναν τα κέρδη τους έως και 6,6%.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο Τραμπ θέλει να δει περισσότερα άμεσα οφέλη για τις ΗΠΑ από τη χρηματοδότηση βασικών εταιρειών, δηλώνοντας στο CNBC ότι ο στόχος είναι «να υπάρξει καλή απόδοση για τον Αμερικανό φορολογούμενο αντί να δίνονται απλώς επιχορηγήσεις».

Η κυβέρνηση δεν έχει αναλύσει πλήρως τις συνομιλίες της με την Intel ή με ποιες εταιρείες ενδέχεται να διεξαγάγει παρόμοιες συζητήσεις. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εταιρείες που ενισχύουν τις επενδυτικές τους δεσμεύσεις στις ΗΠΑ, όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing και η Micron Technology, δεν θα πιεστούν να προσφέρουν μετοχές σε αντάλλαγμα για χρηματοδότηση.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει ένα νέο είδος οικονομικής πολιτικής στη δεύτερη θητεία του, επιδιώκoντας να ενισχύσει την εγχώρια μεταποίηση, να εξισορροπήσει τους εμπορικούς δεσμούς και να διασφαλίσει την αμερικανική κυριαρχία σε κρίσιμους τομείς.

Στις αρχές Αυγούστου, ανακοίνωσε ότι η Nvidia και η Advanced Micro Devices συμφώνησαν να δώσουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των εσόδων που προέρχονται από τις πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μετοχές Intel αξίας 2 δισ. δολαρίων αγοράζει η SoftBank

Μερίδιο 10% στην Intel θέλει να αποκτήσει η κυβέρνηση Τραμπ

Τραμπ: Σε δύο βδομάδες κυρώσεις στη Ρωσία ή... τίποτα

Τα τσιπ εγκεφάλου νέο πεδίο «κόντρας» στη Silicon Valley

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο