Οι ΗΠΑ αγοράζουν το 10% της Intel

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Intel συμφώνησε να παραχωρήσει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ μερίδιο 10%, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Έχουν συμφωνήσει να το κάνουν και νομίζω ότι είναι μια σπουδαία συμφωνία γι' αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην κατασκευάστρια τσιπ που δέχεται πιέσεις.

Ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία θα αναζωογονήσει την εταιρεία, λέγοντας ότι «η Intel έχει μείνει πίσω» σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στον κλάδο.

Η ανάληψη μερικής ιδιοκτησίας από τις ΗΠΑ σηματοδοτεί ένα εκπληκτικό επίπεδο παρέμβασης σε μια αμερικανική εταιρεία, καταρρίπτοντας κανόνες που οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν εδώ και καιρό ιερούς, εκτός από εξαιρετικές καταστάσεις όπως ο πόλεμος ή μια συστημική οικονομική κρίση.

Οι μετοχές της Intel διεύρυναν τα κέρδη τους έως και 6,6%.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο Τραμπ θέλει να δει περισσότερα άμεσα οφέλη για τις ΗΠΑ από τη χρηματοδότηση βασικών εταιρειών, δηλώνοντας στο CNBC ότι ο στόχος είναι «να υπάρξει καλή απόδοση για τον Αμερικανό φορολογούμενο αντί να δίνονται απλώς επιχορηγήσεις».

Η κυβέρνηση δεν έχει αναλύσει πλήρως τις συνομιλίες της με την Intel ή με ποιες εταιρείες ενδέχεται να διεξαγάγει παρόμοιες συζητήσεις. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εταιρείες που ενισχύουν τις επενδυτικές τους δεσμεύσεις στις ΗΠΑ, όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing και η Micron Technology, δεν θα πιεστούν να προσφέρουν μετοχές σε αντάλλαγμα για χρηματοδότηση.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει ένα νέο είδος οικονομικής πολιτικής στη δεύτερη θητεία του, επιδιώκoντας να ενισχύσει την εγχώρια μεταποίηση, να εξισορροπήσει τους εμπορικούς δεσμούς και να διασφαλίσει την αμερικανική κυριαρχία σε κρίσιμους τομείς.

Στις αρχές Αυγούστου, ανακοίνωσε ότι η Nvidia και η Advanced Micro Devices συμφώνησαν να δώσουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των εσόδων που προέρχονται από τις πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.