Γιατί ενθουσίασε τις αγορές το σήμα Πάουελ για τα επιτόκια

Ο Τζέι Πάουελ δήλωσε ότι οι «μεταβαλλόμενοι» οικονομικοί κίνδυνοι έχουν ενισχύσει το επιχείρημα υπέρ μιας μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve, ενώ ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας προειδοποίησε ότι η αγορά εργασίας επιβραδύνεται και οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτούν τον πληθωρισμό.

«Με την πολιτική σε περιοριστικό έδαφος, οι βασικές προοπτικές και η μετατόπιση της ισορροπίας των κινδύνων μπορεί να δικαιολογούν την προσαρμογή της στάσης μας», δήλωσε ο Πάουελ στην ομιλία του στο Jackson Hole του Γουαϊόμινγκ.

Οι δηλώσεις τοποθετούν τον Πάουελ στο στρατόπεδο των «περιστεριών» και δείχνουν ότι θα μπορούσε να στηρίξει μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο εκτιμούν οι Financial Times.

Τα ομόλογα των ΗΠΑ σημείωσαν ισχυρό ράλι μετά την ομιλία του Πάουελ. Η απόδοση του διετούς κρατικού ομολόγου, που είναι ευαίσθητη στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, υποχώρησε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα στο 3,69%. Ο δείκτης S&P 500 της Wall Street σημείωσε άνοδο 1,6%, ενώ το δολάριο υποχώρησε περίπου 0,8% έναντι καλαθιού έξι βασικών νομισμάτων.

Η ομιλία του Πάουελ έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για τη Fed. Ο πρόεδρος Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του Πάουελ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων της Fed, επιμένοντας ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να προχωρήσει σε δραστικές μειώσεις επιτοκίων.

Η Fed, αντίθετα, έχει διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 4,25%-4,5% φέτος, μετά από μειώσεις 1 ποσοστιαίας μονάδας το 2024, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οι δασμοί του Τραμπ στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ θα προκαλέσουν νέο κύμα πληθωρισμού.

Αν και ο Πάουελ αναγνώρισε ότι οι επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου της κυβέρνησης στις τιμές καταναλωτή είναι πλέον «ξεκάθαρα ορατές», τόνισε ότι είναι απίθανο να διαρκέσουν και μάλλον θα αποδειχθούν ένα μεμονωμένο σοκ που η κεντρική τράπεζα μπορεί να αγνοήσει.

«Δεδομένου ότι η αγορά εργασίας δεν είναι ιδιαίτερα σφιχτή και αντιμετωπίζει αυξανόμενους καθοδικούς κινδύνους, αυτό το ενδεχόμενο δεν φαίνεται πιθανό», είπε ο επικεφαλής της Fed. Πρόσθεσε ότι «οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι προς τα πάνω, ενώ οι κίνδυνοι για την απασχόληση προς τα κάτω — μια δύσκολη κατάσταση».

Μια απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση τον Ιούλιο, η οποία έδειξε απότομη επιβράδυνση στην αύξηση των προσλήψεων αυτό το καλοκαίρι, έχει οδηγήσει πολλές τράπεζες της Wall Street και επενδυτές να προβλέπουν μείωση επιτοκίων ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Οι συναλλαγές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed έδειξαν πιθανότητα 90% για μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Σεπτέμβριο, από 75% την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία της CME Group.

«Ο Πάουελ άνοιξε την πόρτα για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο με τις δηλώσεις του, τονίζοντας τους καθοδικούς κινδύνους για την απασχόληση και τους σχετικά περιορισμένους κινδύνους για τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Γκενάντι Γκόλντμπεργκ, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων ΗΠΑ στη TD Securities.