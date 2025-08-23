Τουρκία: Καταργεί το πρόγραμμα προστασίας καταθέσεων από την υποτίμηση της λίρας

Η Τουρκία καταργεί το πρόγραμμα προστασίας των καταθέσεων από την υποτίμηση του νομίσματος, το κόστος του οποίου εκτιμάται σε 60 δισ. δολάρια. Όπως επισημαίνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η απόφαση αυτή συνιστά ένα ακόμη βήμα προς την εγκατάλειψη των μη ορθόδοξων οικονομικών πολιτικών που προκάλεσαν την κρίση της τουρκικής λίρας πριν από κάποια χρόνια.

Η τουρκική κεντρική τράπεζα αποφάσισε να τερματίσει την περασμένη άνοιξη και την ανανέωση των λογαριασμών που προστατεύονται από συναλλαγματικές ισοτιμίες, με ισχύ από τις 23 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι οι λογαριασμοί που άνοιξαν πριν από την ημερομηνία αυτή θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους.

Η Τράπεζα της Τουρκίας ανέφερε επίσης ότι μετά τη λήξη του προγράμματος αναθεώρησε τους κανονισμούς της σχετικά με την αμοιβή των υποχρεωτικών αποθεματικών και τις πρακτικές προμηθειών που συνδέονται με το πρόγραμμα.

Τουρκικοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι το πρόγραμμα KKM, που εισήχθη στα τέλη του 2021, θα τερματιστεί έως το τέλος του 2025.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ιδιώτες και επιχειρήσεις μπορούσαν να καταθέτουν λίρες σε ειδικούς λογαριασμούς που προστατεύονταν από συναλλαγματικές ζημίες. Η λίρα έχασε το 44% της αξίας της έναντι του δολαρίου το 2021, το 29% το 2022, το 37% το 2023 και το 16% πέρυσι.

Η αξία των καταθέσεων που καλύπτονται από το πρόγραμμα έχει συρρικνωθεί από το υψηλό επίπεδο των 140 δισ. δολαρίων σε μόλις 11 δισ. δολάρια.