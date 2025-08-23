Κίνα: Σε δημόσια διαβούλευση κανόνες για την τιμολόγηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Κανόνες για την τιμολόγηση των διαδικτυακών πλατφορμών πρότεινε σήμερα Σάββατο (23/8) η κυβέρνηση της Κίνας, ζητώντας τη γνώμη του κοινού μετά από μια σειρά καταγγελιών από εμπόρους και καταναλωτές για αθέμιτη ή παραπλανητική τιμολόγηση από μεγάλες πλατφόρμες.

Το σχέδιο κανόνων για τις πλατφόρμες που πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διαφάνεια και την πιο δίκαιη τιμολόγηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων.

Όσοι έχουν τέτοιες πλατφόρμες πρέπει «να συμφωνούν και να αλλάζουν τις τιμές μέσω τυποποιημένων μέσων, όπως συμβάσεις και παραγγελίες», ανέφερε η επιτροπή.

Σύμφωνα με το Reuters, οι κανόνες απαιτούν από τους διαχειριστές πλατφορμών και τους εμπόρους να «τηρούν σαφείς κανονισμούς τιμολόγησης, να αυξάνουν τη διαφάνεια των κανόνων τιμολόγησης και να γνωστοποιούν αμέσως τις αλλαγές στις χρεώσεις, ώστε να γίνεται πιο εύκολα ο δημόσιος έλεγχος», ανέφερε.

Οι μικροί έμποροι κατηγορούν τις μεγάλες πλατφόρμες ότι χειραγωγούν αθέμιτα τις τιμές για να αυξήσουν τις πωλήσεις, ενώ οι καταναλωτές έχουν διαμαρτυρηθεί για παραπλανητική τιμολόγηση.

Το 2021, στην Alibaba επιβλήθηκε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 2,75 δισ. δολαρίων για παραβιάσεις των κανόνων κατά του μονοπωλίου, απόφαση την οποία η εταιρεία δήλωσε ότι αποδέχεται, ενώ οι ηγέτιδες εταιρείες του ηλεκτρονικού εμπορίου φέτος παραβλέπουν τον ρυθμιστικό κίνδυνο, καθώς έχουν επιδοθεί σε ένα πόλεμο τιμών στον τομέα του «άμεσου λιανικού εμπορίου», όπου η παράδοση μπορεί να γίνει σε μόλις μισή ώρα.

Οι κανόνες θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για ένα μήνα.