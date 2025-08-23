#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κίνα: Σε δημόσια διαβούλευση κανόνες για την τιμολόγηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Οι μικροί έμποροι κατηγορούν τις μεγάλες πλατφόρμες ότι χειραγωγούν αθέμιτα τις τιμές για να αυξήσουν τις πωλήσεις, ενώ οι καταναλωτές έχουν διαμαρτυρηθεί για παραπλανητική τιμολόγηση.

Κίνα: Σε δημόσια διαβούλευση κανόνες για την τιμολόγηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημοσιεύθηκε: 23 Αυγούστου 2025 - 11:42

Κανόνες για την τιμολόγηση των διαδικτυακών πλατφορμών πρότεινε σήμερα Σάββατο (23/8) η κυβέρνηση της Κίνας, ζητώντας τη γνώμη του κοινού μετά από μια σειρά καταγγελιών από εμπόρους και καταναλωτές για αθέμιτη ή παραπλανητική τιμολόγηση από μεγάλες πλατφόρμες.

Το σχέδιο κανόνων για τις πλατφόρμες που πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διαφάνεια και την πιο δίκαιη τιμολόγηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων.

Όσοι έχουν τέτοιες πλατφόρμες πρέπει «να συμφωνούν και να αλλάζουν τις τιμές μέσω τυποποιημένων μέσων, όπως συμβάσεις και παραγγελίες», ανέφερε η επιτροπή.

Σύμφωνα με το Reuters, οι κανόνες απαιτούν από τους διαχειριστές πλατφορμών και τους εμπόρους να «τηρούν σαφείς κανονισμούς τιμολόγησης, να αυξάνουν τη διαφάνεια των κανόνων τιμολόγησης και να γνωστοποιούν αμέσως τις αλλαγές στις χρεώσεις, ώστε να γίνεται πιο εύκολα ο δημόσιος έλεγχος», ανέφερε.

Οι μικροί έμποροι κατηγορούν τις μεγάλες πλατφόρμες ότι χειραγωγούν αθέμιτα τις τιμές για να αυξήσουν τις πωλήσεις, ενώ οι καταναλωτές έχουν διαμαρτυρηθεί για παραπλανητική τιμολόγηση. 

Το 2021, στην Alibaba επιβλήθηκε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 2,75 δισ. δολαρίων για παραβιάσεις των κανόνων κατά του μονοπωλίου, απόφαση την οποία η εταιρεία δήλωσε ότι αποδέχεται, ενώ οι ηγέτιδες εταιρείες του ηλεκτρονικού εμπορίου φέτος παραβλέπουν τον ρυθμιστικό κίνδυνο, καθώς έχουν επιδοθεί σε ένα πόλεμο τιμών στον τομέα του «άμεσου λιανικού εμπορίου», όπου η παράδοση μπορεί να γίνει σε μόλις μισή ώρα.

Οι κανόνες θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για ένα μήνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανοιξε ξανά την... κάνουλα με τις σπάνιες γαίες η Κίνα

Εχασε δυναμική η κινεζική οικονομία τον Ιούλιο

Westwing: Η νέα φίρμα επίπλων που έρχεται στην Ελλάδα

Πισωγύρισμα για DeepSeek μετά τη χρήση κινέζικων τσιπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο