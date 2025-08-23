HSBC: Τέλος οι υπηρεσίες σε βαθύπλουτους της Μέσης Ανατολής

Η ελβετική μονάδα ιδιωτικής τραπεζικής της HSBC Holdings τερματίζει τις σχέσεις της με πλούσιους πελάτες από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων πολλών με περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, καθώς επιδιώκει να μειώσει την έκθεσή της σε άτομα που θεωρεί υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Περισσότεροι από 1.000 πελάτες από τη Σαουδική Αραβία, τον Λίβανο, το Κατάρ και την Αίγυπτο είναι μεταξύ εκείνων που τους λέγεται ότι δεν μπορούν πλέον να συνεργάζονται με την ελβετική επιχείρηση διαχείρισης περιουσίας της HSBC, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ορισμένοι πελάτες έχουν ήδη αρχίσει να ενημερώνονται και τους επόμενους μήνες θα λάβουν τελικές επιστολές που θα τους ενημερώνουν ότι θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετακίνησης σε άλλες δικαιοδοσίες.

«Η HSBC ανακοίνωσε σχέδια τον Οκτώβριο του περασμένου έτους για αναμόρφωση του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, εξελίσσουμε τη στρατηγική εστίαση της Ελβετικής Ιδιωτικής Τράπεζας μας», ανέφερε η τράπεζα.

Ο ανασχηματισμός συμπίπτει με μια περίοδο διαρκούς ελέγχου από την ελβετική τραπεζική εποπτική αρχή Finma, η οποία διαπίστωσε ότι η μονάδα της τράπεζας δεν διενήργησε επαρκείς ελέγχους σε λογαριασμούς υψηλού κινδύνου που ανήκουν σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για την HSBC σε μια περιοχή που έχει γίνει πόλος έλξης για τους διαχειριστές πλούτου. Οι ανταγωνιστικές εταιρείες έχουν ενισχύσει τις δραστηριότητές τους για να εξυπηρετήσουν άτομα με μεγάλο πλούτο στη Μέση Ανατολή.

Πέρυσι, η Finma διέταξε την HSBC να μη συνάπτει καμία νέα επιχειρηματική σχέση με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ή άτομα με δημόσιο ρόλο που μπορεί να καταστούν ευάλωτα στη διαφθορά.

Η Finma έδωσε εντολή στην τράπεζα να αναθέσει σε εξωτερικό ελεγκτή τη διενέργεια ελέγχου της σχετικής επιχείρησης.

Οι πελάτες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων θεωρούνται από την τράπεζα ως υψηλού κινδύνου.

Η ελβετική μονάδα της HSBC συμμετείχε στην προσπάθεια της τράπεζας να αναπτύξει τις επενδυτικές της προτάσεις για τη Μέση Ανατολή.

Τον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε, ωστόσο, ότι βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που συνδέεται με τη φερόμενη υπεξαίρεση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τον πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου.

Οι ύποπτες συναλλαγές αφορούσαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια που μεταφέρθηκαν από τον Λίβανο στην Ελβετία μεταξύ 2002 και 2015, σύμφωνα με τη Finma.