Ισπανία: Δώδεκα μετανάστες αγνοούνται στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων

Δεκατέσσερις Βορειοαφρικανοί διασώθηκαν από τη λέμβο που εντοπίστηκε σε απόσταση 58 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του νησιού Καμπρέρα. Δώδεκα μετανάστες πήδηξαν στο νερό και τα ίχνη τους χάθηκαν. Ερευνες σε εξέλιξη για τον εντοπισμό τους.

Δημοσιεύθηκε: 23 Αυγούστου 2025 - 21:34

Δώδεκα μετανάστες από χώρες του Μαγκρέμπ αγνοούνται αφού πήδηξαν στη θάλασσα την Παρασκευή, από πλεούμενο που κατευθυνόταν στις Βαλεαρίδες Νήσους, ανακοίνωσαν οι αρχές του ισπανικού αρχιπελάγους.

Δεκατέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν από τη λέμβο που εντοπίστηκε σε απόσταση 58 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του νησιού Καμπρέρα. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, δώδεκα μετανάστες πήδηξαν στο νερό και τα ίχνη τους χάθηκαν.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Από τις αρχές του έτους έχουν αυξηθεί οι αφίξεις μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική στις Βαλεαρίδες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας. Μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν φτάσει στο αρχιπέλαγος 4.323 άνθρωποι, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι οι αφίξεις ήταν μόνο 2.443, κάτι που σημαίνει ότι καταγράφεται αύξηση 77%.

Αντιθέτως, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά μειώθηκαν κατά 46%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

