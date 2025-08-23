Γερμανία: Παραλάβαμε χάος, δηλώνει ο Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων της χώρας απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια απ' ό,τι αρχικά περίμενε.

«Το λέω και αυτοκριτικά — αυτό το έργο είναι μεγαλύτερο απ' ό,τι μπορεί να φανταζόταν κανείς πριν από έναν χρόνο», δήλωσε σε ομιλία του στην πόλη Όσναμπρουκ της βόρειας Γερμανίας. «Δεν βρισκόμαστε απλώς σε περίοδο οικονομικής αδυναμίας, αλλά η οικονομία μας διέρχεται διαρθρωτική κρίση».

Η μεγαλύτερη βιομηχανική και εξαγωγική δύναμη της Ευρώπης παλεύει με το επίμονα υψηλό κόστος ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την αναταραχή λόγω αμερικανικών εμπορικών δασμών. Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο περισσότερο απ' ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

«Το αργότερο μέχρι αυτή την εβδομάδα, κανείς δεν πρέπει να έχει ψευδαισθήσεις για το πόσο βαθιές και εκτεταμένες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Μερτς στα μέλη της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, του κόμματός του, στην Κάτω Σαξονία, έδρα της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen.

Επεσήμανε την πτώση κατά 36% στα κέρδη μετά φόρων της Volkswagen το δεύτερο τρίμηνο ως «ένα από τα πολλά μηνύματα».

«Μεγάλα τμήματα της οικονομίας μας δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά και αυτό είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας των τιμών», δήλωσε χωρίς να κατονομάσει καμία εταιρεία. «Η ποιότητα εξακολουθεί να είναι καλή και οι ηγέτες των εταιρειών αναγνωρίζουν αυτές τις προκλήσεις. Αλλά οι υποκείμενες συνθήκες στη Γερμανία δεν ήταν αρκετά καλές την τελευταία δεκαετία».

Από την ανάληψη των καθηκόντων του προ μηνών, ο Μερτς έχει δεσμευτεί για σαρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την τόνωση της εγχώριας ζήτησης.

Η κυβέρνησή του σχεδιάζει επενδύσεις εκατοντάδων δισ. ευρώ για δρόμους, γέφυρες, καθώς και για τις ένοπλες δυνάμεις και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Ο καγκελάριος έκανε λόγο, επίσης, για νέα φορολογικά κίνητρα προς τις ιδιωτικές επενδύσεις και επανέλαβε την αντίθεσή του στην αύξηση των φόρων για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, παραδέχτηκε ότι οι δασμοί 15% των ΗΠΑ στις γερμανικές εξαγωγές θα επιβαρύνουν την οικονομία, αν και προειδοποίησε ότι τυχόν άμεσος εμπορικός πόλεμος με την Ουάσιγκτον θα αποτελούσε πολύ χειρότερη εξέλιξη.