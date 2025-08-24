#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας προσφέρει στους Ουκρανούς η Νορβηγία

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 14:58

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αξίας σχεδόν 7 δισ. νορβηγικών κορονών (περίπου 590 εκατ. ευρώ) θα προσφέρει στην Ουκρανία η κυβέρνηση της Νορβηγίας.

«Μαζί με τη Γερμανία διασφαλίζουμε τώρα ότι η Ουκρανία θα λάβει ισχυρά αντιαεροπορικά συστήματα», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Η Γερμανία και η Νορβηγία συνεργάζονται πολύ στενά για να υποστηρίξουν την Ουκρανία στη μάχη της να υπερασπιστεί τη χώρα και να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

Οι δύο χώρες χρηματοδοτούν δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, περιλαμβανομένων πυραύλων. Επιπλέον η Νορβηγία θα συμβάλει στην απόκτηση από την Ουκρανία ενός ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας από τη γερμανική εταιρεία Hensold και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας από την εταιρεία Kongsberg.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

