Αυξήσεις τιμών αλλά και νέες υπηρεσίες «μαγειρεύει» το Spotify

Σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών θα προχωρήσει το Spotify, καθώς επενδύει σε νέες λειτουργίες ενώ παράλληλα στοχεύει να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο χρήστες, δήλωσε ανώτερο στέλεχος του εισηγμένου στο αμερικανικό χρηματιστήριο ομίλου μουσικής streaming.

Ο Άλεξ Νόρστρομ, συμπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Spotify, δήλωσε στους Financial Times ότι οι αυξήσεις τιμών αποτελούν «μέρος της εργαλειοθήκης μας» μετά από πολλά χρόνια που τις διατηρούσαμε σταθερές. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα συνοδεύονται από νέες υπηρεσίες και λειτουργίες που σχεδιάζει η πλατφόρμα.

Η Spotify άρχισε να αυξάνει τις τιμές της μόλις πριν από δύο χρόνια. Η κίνηση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους επενδυτές που ήθελαν η εταιρεία να επικεντρωθεί στην κερδοφορία μετά από χρόνια αύξησης του αριθμού των συνδρομητών. Οι αυξήσεις τιμών και η μείωση του κόστους οδήγησαν στα πρώτα ετήσια κέρδη της το 2024.

Προ ημερών η εταιρεία δήλωσε ότι οι μηνιαίες τιμές για τις premium συνδρομές θα αυξηθούν σε ορισμένες αγορές από τον Σεπτέμβριο. Η είδηση εκτόξευσε τις μετοχές της σχεδόν κατά 10%.

«Οι αυξήσεις και προσαρμογές τιμών είναι μέρος της επιχειρηματικής μας εργαλειοθήκης και θα το κάνουμε όταν υπάρχει λόγος», δήλωσε ο Norström.

Πρόσθεσε ότι το Spotify θα «συνεχίσει να προσθέτει αξία» για τους πελάτες παράλληλα με τις αυξήσεις τιμών, και ότι «ουσιαστικά θέλουμε ο καταναλωτής να κερδίσει».

Ο Norström είπε ότι οι άνθρωποι στρέφονται στην υπηρεσία παρά τις αυξήσεις.

Μόλις «το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού μας πληρώνει σε επαναλαμβανόμενη βάση... Νομίζω ότι υπάρχει πολύ περισσότερος χώρος» για επέκταση του αριθμού των συνδρομητών, σημείωσε.

Ο αριθμός των συνδρομητών στο Spotify έχει αυξηθεί κατά 12% τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας τα 276 εκατομμύρια, ενώ οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 696 εκατομμύρια και ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Παρ' όλα αυτά, καταγράφηκαν καθαρές ζημίες στο δεύτερο τρίμηνο.

Ο Norström εκτίμησε ότι η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες.

Οι χρήστες έχουν δημιουργήσει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια λίστες αναπαραγωγής. Η εταιρεία έχει προσθέσει τρόπους δημιουργίας και προσαρμογής μεταβάσεων μεταξύ κομματιών, ενώ επιθυμεί να ενθαρρύνει τους χρήστες ώστε να αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία ως αντίβαρο στην κυκλοφορία περιεχομένου που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Έχει επίσης προσθέσει στις υπηρεσίες της ηχητικά βιβλία και podcast, καθώς και εργαλεία όπως DJ με τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τη συνδρομή «superfan», την οποία οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες έχουν παρουσιάσει ως νέο τρόπο ανάπτυξης στη μουσική βιομηχανία.