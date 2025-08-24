Λαγκάρντ: Ζωτικής σημασίας η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

Για την αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας των φορέων χάραξης νομισματικής πολιτικής και των θεσμών τους, προειδοποίησε σήμερα Κυριακή (24/8) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομίες κινδυνεύουν να καταστούν δυσλειτουργικές εάν οι κυβερνήσεις αναμειχθούν στον καθορισμό των επιτοκίων.

«Η ανεξαρτησία κάθε κεντρικής τράπεζας είναι εξαιρετικά σημαντική», δήλωσε η Λαγκάρντ στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News . «Πρέπει να είμαστε υπόλογοι, πρέπει να υποβάλλουμε εκθέσεις και να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις είτε του Κογκρέσου στις ΗΠΑ είτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για μένα. Αλλά είναι ζωτικής σημασίας μια κεντρική τράπεζα να είναι ανεξάρτητη».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τι συμβαίνει όταν η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών απειλείται.

«Γίνεται δυσλειτουργική, αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει. Το επόμενο βήμα είναι η διάσπαση. Είναι αστάθεια, αν όχι χειρότερο. Επομένως, νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συζητείται», τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Στις ΗΠΑ, όπου η Λαγκάρντ παρακολούθησε το ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ, ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ δέχεται ανελέητες επιθέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επειδή αρνείται να μειώσει τα επιτόκια. Οι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη συνάντηση εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του με ένα όρθιο χειροκρότημα πριν από την ομιλία του.