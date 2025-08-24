#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σε αντίθεση με άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, στους οποίους έχουν εφαρμοσθεί νέοι βασικοί συντελεστές επί των υφιστάμενων δασμών, στην Ε.Ε. επιβλήθηκε ένας δασμός ύψους 15% που είναι «all inclusive», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Φον ντερ Λάινεν: Καταλήξαμε με τις ΗΠΑ σε μια ισχυρή αν και όχι τέλεια συμφωνία

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 21:39

Την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ, υπερασπίσθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι φέρνει σταθερότητα και αποφεύγει την κλιμάκωση των εντάσεων με έναν βασικό σύμμαχο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. 

Ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ θα «πανηγυριζόταν» από τη Ρωσία και την Κίνα, έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε σχόλιο στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung που δημοσιεύθηκε σήμερα Κυριακή.

«Αντ' αυτού, συμφωνήσαμε σε μια ισχυρή, αν και όχι τέλεια συμφωνία», είπε, προειδοποιώντας ότι οι ανταποδοτικοί δασμοί εγκυμονούν τον κίνδυνο να τροφοδοτήσουν μια δαπανηρή εμπορική σύγκρουση με «αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τη βιομηχανία μας».

Σε αντίθεση με άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, στους οποίους έχουν εφαρμοσθεί νέοι βασικοί συντελεστές επί των υφιστάμενων δασμών, στην Ε.Ε. επιβλήθηκε ένας δασμός ύψους 15% που είναι «all inclusive», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. «Κάτι που επιτρέπει στα ευρωπαϊκά προϊόντα να έχουν πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ με ευνοϊκότερους όρους, γεγονός που δίνει στις εταιρείες της Ε.Ε. σημαντικό πλεονέκτημα».

Η προκαταρκτική συμφωνία, που συνήφθη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία τον περασμένο μήνα, έχει προκαλέσει επικρίσεις από ευρωβουλευτές και βιομηχανικούς ομίλους. Την περασμένη εβδομάδα, οι δύο πλευρές προχώρησαν προς την επισημοποίηση του συμφώνου, περιγράφοντας λεπτομερώς τα σχέδια για τη μείωση των εισφορών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανοίγοντας ενδεχομένως την πόρτα για μελλοντικές εκπτώσεις στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν για χαμηλότερους δασμούς σε προϊόντα όπως το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, αφού απέτυχαν να εξασφαλίσουν εξαιρέσεις.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπερασπίστηκε επίσης τη συμφωνία χθες Σάββατο, λέγοντας ότι ενώ οι δασμοί θα επιβαρύνουν τη γερμανική οικονομία, ένας ολοκληρωμένος εμπορικός πόλεμος με την Ουάσινγκτον θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερος.

 

