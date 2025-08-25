Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν από 146 αιχμαλώτους πολέμου

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν εκατέρωθεν από 146 αιχμαλώτους πολέμου σήμερα Κυριακή (24/8) μετά από μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσαν το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ο Ουκρανός πρόεδρος.

Όπως αναφέρει το Reuters, το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ότι όλοι οι απελευθερωμένοι Ρώσοι βρίσκονται στη Λευκορωσία και λαμβάνουν ψυχολογική και ιατρική βοήθεια.

Η Ουκρανία επέστρεψε επίσης στη Μόσχα οκτώ Ρώσους πολίτες, κατοίκους της περιοχής Κουρσκ, ανέφερε το υπουργείο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανακοίνωσε ότι η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε, αλλά δεν έδωσε αριθμούς.

Ο πρόεδρος ανήρτησε φωτογραφίες, λέγοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονταν σε αιχμαλωσία από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στη μικρότερη γειτονική χώρα. Είπε ότι ανάμεσά τους ήταν και ένας δημοσιογράφος που αιχμαλωτίστηκε ένα μήνα μετά την εισβολή.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον ρόλο τους στην επίβλεψη της ανταλλαγής.

«Οι ανταλλαγές συνεχίζονται. Ίσως αυτό να είναι εφικτό λόγω των στρατιωτών μας, οι οποίοι αυξάνουν το ταμείο ανταλλαγής για την Ουκρανία», έγραψε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στη σύλληψη Ρώσων στρατιωτών.

Ο ουκρανικός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε ότι συνολικά 146 αιχμάλωτοι από κάθε πλευρά είχαν ανταλλαχθεί.

Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος έχει ηγηθεί της ρωσικής πλευράς σε τρεις γύρους συνομιλιών για μια διευθέτηση στην Τουρκία από τον Μάιο, δήλωσε ότι η Ουκρανία αργεί να επιστρέψει τους πολίτες στο Κουρσκ, μια ρωσική περιοχή όπου οι δυνάμεις του Κιέβου πραγματοποίησαν μια μαζική εισβολή πριν από ένα χρόνο.

Είπε ότι περισσότεροι από 20 κάτοικοι περιμένουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Έχουν περάσει τρεις μήνες και οι κάτοικοι της περιοχής του Κουρσκ δεν επιστρέφουν, αλλά ανταλλάσσονται σε μικρές ομάδες με κάποιους ανθρώπους που χρειάζεται η Ουκρανία», έγραψε στο Telegram. «Η Ρωσία επιδίδεται σε επώδυνα παζάρια για να επιστρέψουν οι πολίτες».