#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανοδικά οι ασιατικές αγορές - Σε υψηλό 4ετίας ο Hang Seng

Κινήσεις για εξομάλυνση των σχέσεων Νότιας Κορέας-Κίνας

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να επιδιώξουν αναβάθμιση της οικονομικής συνεργασίας τους, σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο υπουργείο Εξωτερικών.

Κινήσεις για εξομάλυνση των σχέσεων Νότιας Κορέας-Κίνας

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 08:01

Η Σεούλ ευελπιστεί να εξομαλύνει πλήρως τις σχέσεις με το Πεκίνο, που δοκιμάστηκαν τα τελευταία χρόνια, τόνισε ειδικός απεσταλμένος της προεδρίας της Νότιας Κορέας στον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι χθες Κυριακή, ενώ οι δυο πλευρές συμφώνησαν να επιδιώξουν αναβάθμιση της οικονομικής συνεργασίας τους, σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ έστειλε αντιπροσωπεία υπό τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Παρκ Μπιονγκ-σογκ στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας του, ενώ ταυτόχρονα ταξίδευε στην Ουάσιγκτον –έφθασε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα– για να συναντηθεί με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Παρκ τόνισε στον κ. Ουάνγκ ότι οι δυο κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν ώστε «να ανοίξει η πόρτα για την εξομάλυνση των σχέσεων», αναγνωρίζοντας πως έγιναν «τεταμένες τα τελευταία χρόνια», σύμφωνα με νοτιοκορεάτικο τηλεοπτικό δίκτυο.

Επέδωσε στον επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας επιστολή του κ. Λι στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και προσκάλεσε τον κ. Σι στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) τον Οκτώβριο, κατά το υπουργείο Εξωτερικών στη Σεούλ.

Από την πλευρά του ο Ουάνγκ Γι εξήρε την επίσκεψη και τόνισε πως εκτιμά το μήνυμα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει «ώριμη ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης στρατηγικής συνεργασίας Νότιας Κορέας-Κίνας με βάση τα εθνικά συμφέροντα καθώς θα συνεχίζει την ανάπτυξη της συμμαχίας Νότιας Κορέας-ΗΠΑ», διαβεβαίωσε ο κ. Παρκ.

Η Σεούλ και το Πεκίνο συμφώνησαν να εργαστούν για να υπάρξει πρόοδος στη συνεργασία ιδίως ως προς τις αλυσίδες εφοδιασμού, πάντα κατά τη νοτιοκορεατική διπλωματία. Οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί μετά τη διένεξη του 2017 με αφορμή την ανάπτυξη στη νοτιοκορεατική επικράτεια αμερικανικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, παρά την αντίθεση του Πεκίνου.

Ωστόσο πέρασαν από νέα θύελλα το 2023 έπειτα από σκληρές δηλώσεις για την Κίνα που έκανε ο δεξιός πρώην πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πεκίνο: Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία

Ουκρανία-Ρωσία: Η Κίνα υπέρ μίας συμφωνίας αποδεκτής από όλες τις πλευρές

Βόρεια Κορέα: Απειλεί τη Νότια με «ανεξέλεγκτη» σύγκρουση

Στην Ινδία ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο