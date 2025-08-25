Κινήσεις για εξομάλυνση των σχέσεων Νότιας Κορέας-Κίνας

Η Σεούλ ευελπιστεί να εξομαλύνει πλήρως τις σχέσεις με το Πεκίνο, που δοκιμάστηκαν τα τελευταία χρόνια, τόνισε ειδικός απεσταλμένος της προεδρίας της Νότιας Κορέας στον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι χθες Κυριακή, ενώ οι δυο πλευρές συμφώνησαν να επιδιώξουν αναβάθμιση της οικονομικής συνεργασίας τους, σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ έστειλε αντιπροσωπεία υπό τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Παρκ Μπιονγκ-σογκ στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας του, ενώ ταυτόχρονα ταξίδευε στην Ουάσιγκτον –έφθασε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα– για να συναντηθεί με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Παρκ τόνισε στον κ. Ουάνγκ ότι οι δυο κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν ώστε «να ανοίξει η πόρτα για την εξομάλυνση των σχέσεων», αναγνωρίζοντας πως έγιναν «τεταμένες τα τελευταία χρόνια», σύμφωνα με νοτιοκορεάτικο τηλεοπτικό δίκτυο.

Επέδωσε στον επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας επιστολή του κ. Λι στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και προσκάλεσε τον κ. Σι στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) τον Οκτώβριο, κατά το υπουργείο Εξωτερικών στη Σεούλ.

Από την πλευρά του ο Ουάνγκ Γι εξήρε την επίσκεψη και τόνισε πως εκτιμά το μήνυμα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει «ώριμη ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης στρατηγικής συνεργασίας Νότιας Κορέας-Κίνας με βάση τα εθνικά συμφέροντα καθώς θα συνεχίζει την ανάπτυξη της συμμαχίας Νότιας Κορέας-ΗΠΑ», διαβεβαίωσε ο κ. Παρκ.

Η Σεούλ και το Πεκίνο συμφώνησαν να εργαστούν για να υπάρξει πρόοδος στη συνεργασία ιδίως ως προς τις αλυσίδες εφοδιασμού, πάντα κατά τη νοτιοκορεατική διπλωματία. Οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί μετά τη διένεξη του 2017 με αφορμή την ανάπτυξη στη νοτιοκορεατική επικράτεια αμερικανικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, παρά την αντίθεση του Πεκίνου.

Ωστόσο πέρασαν από νέα θύελλα το 2023 έπειτα από σκληρές δηλώσεις για την Κίνα που έκανε ο δεξιός πρώην πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ