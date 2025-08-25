Μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων κατά των Χούθι

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε υποδομές των Χούθι στην Υεμένη και το προεδρικό μέγαρο, ως αντίποινα για ημέρες επιθέσεων.

Οι στόχοι περιλάμβαναν δύο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, ανέφεραν οι Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις (IDF) σε ανακοίνωση της Κυριακής, προσθέτοντας ότι οι μαχητές Χούθι είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις με drones και πυραύλους εδάφους-εδάφους.

Ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ την Παρασκευή πιθανότατα μετέφερε αρκετές μικρότερες εκρηκτικές συσκευές σχεδιασμένες να εκραγούν κατά την πρόσκρουση, δήλωσε αξιωματούχος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω στρατιωτικών κανονισμών. Ήταν η πρώτη εκτόξευση τέτοιου τύπου πυραύλου από την Υεμένη.

«Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι μαθαίνει, με τον δύσκολο τρόπο, ότι θα πληρώσει -και ήδη πληρώνει- πολύ βαρύ τίμημα για τις επιθετικές του ενέργειες κατά του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Οι Χούθι, με την υποστήριξη του Ιράν, δρουν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστινίους και έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι θα συνεχίσουν να επιτίθενται στο Ισραήλ μέχρι να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα με τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ παρακολούθησαν τις επιθέσεις εναντίον της Υεμένης σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με ανάρτηση του Κατζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταδίδει το Bloomberg.

Το προεδρικό μέγαρο στην περιοχή της Σαναά βρίσκεται μέσα σε στρατιωτικό συγκρότημα που χρησιμοποιούν οι μαχητές Χούθι, δήλωσαν οι IDF. Πρόσθεσαν ότι τα εργοστάσια ηλεκτροδότησης παρέχουν ρεύμα για στρατιωτικές δραστηριότητες.

Κάτοικοι ανέφεραν τεράστιες πυρκαγιές στις περιοχές που στοχοποιήθηκαν. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Saba, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι και επικαλέστηκε το υπουργείο Υγείας. Οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν επίσης διακοπή ρεύματος, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.