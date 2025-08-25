Αποκλείει ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ άμεσες διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απέκλεισε τις άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει την παράδοση του Ιράν.

Στην πρώτη του μεγάλη δημόσια εμφάνιση μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο, ο Χαμενεΐ μίλησε την Κυριακή σε χιλιάδες πολίτες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έπειτα από εβδομάδες όπου περιοριζόταν σε σύντομα βιντεομηνύματα.

Η απουσία του — μετά από ισραηλινές απειλές να τον δολοφονήσουν — είχε προκαλέσει ανησυχίες για τη σταθερότητα της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εν μέσω αυξανόμενης εσωτερικής πίεσης στο καθεστώς να αλλάξει πορεία και να επιδιώξει προσέγγιση με την Ουάσιγκτον, σημειώνουν οι Financial Τimes.

«Αυτό το άτομο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξουσία στις ΗΠΑ αποκάλυψε την ουσία της εχθρότητάς τους προς το Ιράν — ότι ουσιαστικά θέλουν το ιρανικό έθνος και την Ισλαμική Δημοκρατία να παραδοθούν», είπε ο Χαμενεΐ, χωρίς να κατονομάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χαμενεΐ επέκρινε τους Ιρανούς πολιτικούς που τάσσονται υπέρ των άμεσων διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντάς τους «επιφανειακούς», επιμένοντας ότι «το ιρανικό έθνος θα σταθεί ακλόνητο απέναντι σε τέτοιες [αμερικανικές] απαιτήσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι βρισκόταν σε επαφή με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος είχε προτείνει την επανέναρξη των συνομιλιών.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι μεταρρυθμιστικές φωνές στο εσωτερικό του Ιράν πιέζουν όλο και περισσότερο για μια διπλωματική επαναπροσέγγιση με τις ΗΠΑ, περιλαμβάνοντας την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου και την επιστροφή σε διαπραγματεύσεις με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τον τερματισμό δεκαετιών εχθρότητας.

Πολιτικοί του μεταρρυθμιστικού χώρου, όπως ο πολιτικός κρατούμενος Μοσταφά Ταζζαντέχ, έχουν υποστηρίξει ότι η εμπλοκή με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για κρίσιμες οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Ωστόσο, οι σκληροπυρηνικές φατρίες έχουν αντιδράσει έντονα, ιδίως στο κοινοβούλιο και στα κηρύγματα της προσευχής της Παρασκευής. Κάποιοι έχουν μάλιστα προτείνει την απομάκρυνση του μεταρρυθμιστή προέδρου Μασούντ Πεζεσκιαν, που εκλέχθηκε πέρυσι. Όμως ο Χαμενεΐ στήριξε τον Πεζεσκιαν, προειδοποιώντας κατά της εσωτερικής διχόνοιας.

«Ο λαός πρέπει να στηρίζει αυτούς που υπηρετούν το έθνος, ειδικά τον πρόεδρο, ο οποίος είναι εργατικός και επίμονος», είπε, σε μια σαφή αποδοκιμασία προς τους σκληροπυρηνικούς που ζητούν την απομάκρυνση του Πεζεσκιαν.

Η δημόσια ανησυχία παραμένει έντονη μετά τον πόλεμο του Ιουνίου με το Ισραήλ, που κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 αμάχους και οδήγησε στον θάνατο δεκάδων ανώτερων Ιρανών στρατιωτικών διοικητών και πυρηνικών επιστημόνων. Οι ΗΠΑ συμμετείχαν μαζί με το Ισραήλ στους βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Αν και οι «επίσημες» εχθροπραξίες έχουν σταματήσει, δεν έχει επιτευχθεί επίσημη εκεχειρία και εξακολουθούν να υπάρχουν φόβοι για αναζωπύρωση της σύγκρουσης. Οι συνεχιζόμενες αναφορές για πυρκαγιές σε όλη τη χώρα έχουν εντείνει την ανησυχία του κοινού ότι ένας σκιώδης πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη, ισχυρισμός που οι αρχές διαψεύδουν.

Παρά την αυξανόμενη πίεση, η Τεχεράνη δεν δείχνει καμία πρόθεση να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.