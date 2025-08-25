#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επικεφαλής IDF: Υπάρχει στο τραπέζι συμφωνία για τους ομήρους

Οι ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις δημιούργησαν τις συνθήκες για μια συμφωνία, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου, υποστήριξε σύμφωνα με ισραηλινό μέσο ενημέρωσης.

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 09:27

Κατά την επίσκεψή του στη ναυτική βάση της Χάιφα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ ((IDF), αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι «υπάρχει μια συμφωνία [για τους ομήρους] στο τραπέζι, πρέπει να την πάρουμε», σύμφωνα με το Channel 13 News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ προσέθεσε ότι «οι IDF δημιούργησαν τις συνθήκες για μια συμφωνία, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου».

Κατά την επίσκεψή του στη ναυτική βάση ο Ζαμίρ δήλωσε ότι οι IDF έχουν επιτύχει τους στόχους της επιχείρησης κατά της Χαμάς στη Γάζα, «και ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής πίεσης δημιουργήσαμε τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων».

«Οι IDF συνεχίζουν να προετοιμάζονται για την επέκταση της επιχείρησης με επίκεντρο την Πόλη της Γάζας, και το Ναυτικό πρέπει να είναι έτοιμο να υπερασπιστεί και να υποστηρίξει τις χερσαίες δυνάμεις στην επίθεση. Η εκστρατεία συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δρούμε μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου, να ενισχύσουμε την ασφάλεια και να φτάσουμε στη νίκη», πρόσθεσε.

