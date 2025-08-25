#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πωλητήριο στην Emerge Energy έβαλε η Masdar

Η αποεπένδυση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Masdar να επικεντρώσει ξανά τους οικονομικούς της πόρους σε μεγάλα έργα.

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 12:53

Η μεγαλύτερη εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Άμπου Ντάμπι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση του 50% της συμμετοχής της στην εταιρεία ηλιακής ενέργειας Emerge Energy, καθώς επιδιώκει να επικεντρώσει τους πόρους της σε μεγαλύτερα έργα.

Η Masdar, που έχει εξαγοράσει την Τέρνα Ενεργειακή, αναζητά πιθανούς αγοραστές και αρκετές εταιρείες βρίσκονται σε συνομιλίες με τους συμβούλους και την αρμόδια ομάδα της εταιρείας, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Mohamed Jameel Al Ramahi σε συνέντευξή του. Δεν αποκάλυψε την αποτίμηση της Emerge.

Η Electricité de France SA κατέχει το υπόλοιπο 50% της Emerge, η οποία διαθέτει περισσότερα από 250 μεγαβάτ ηλιακών πάνελ εγκατεστημένα ή υπό κατασκευή σε πρατήρια καυσίμων, θεματικά πάρκα, εργοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία.

Η αποεπένδυση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Masdar να επικεντρώσει ξανά τους οικονομικούς της πόρους σε μεγάλα έργα, καθώς επιδιώκει να έχει συμμετοχές σε 100 γιγαβάτ ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030. 

