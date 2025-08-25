#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Σε υψηλό 15 μηνών «αναρριχήθηκε» το επιχειρηματικό κλίμα

Η οικονομία της Γερμανίας συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, μειώνοντας περαιτέρω τις προσδοκίες για βιώσιμη ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης φέτος.

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 12:22

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών αναρριχήθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία αυτό τον μήνα, μια απροσδόκητη άνοδος με τους αναλυτές ωστόσο να προειδοποιούν ότι οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν αδύναμες. 

Το οικονομικό ινστιτούτο Ifo ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (25/8), ότι ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ανέβηκε στο 89 τον Αύγουστο από 88,6 τον Ιούλιο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του περασμένου έτους. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ο δείκτης να παραμείνει στο 88,6.

«Η βελτίωση δεν είναι αρκετή για να δημιουργήσει πραγματικές ελπίδες για ανάπτυξη», δήλωσε ο Αλεξάντερ Κρούγκερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Hauck Aufhaeuser Lampe. «Πολλές (ελπίδες) βασίζονται σε προσδοκίες για το μέλλον, η εκπλήρωση των οποίων είναι αβέβαιη».

Η άνοδος οφείλεται στις βελτιωμένες προσδοκίες των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση εκτιμήθηκε ως ελαφρώς χειρότερη, σύμφωνα με το Ifo.

«Η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας παραμένει αδύναμη», δήλωσε ο πρόεδρος του Ifo Κλέμενς Φούεστ.

Ο Κλάους Γοχλρέιμπ, επικεφαλής ερευνών του Ifo, αναμένει ισχνή ανάπτυξη το γ΄τρίμηνο, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να αναπτύσσεται με ρυθμό μόλις 0,1%. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι προσδοκίες για τις εξαγωγές έχουν επιδεινωθεί από τότε που η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ συνήψαν στα τέλη Ιουλίου μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο με βασικό δασμό 15%.

Οι υψηλότεροι αμερικανικοί δασμοί επιβράδυναν την ανάπτυξη, ενώ οι μειώσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα δισεκατομμύρια των δαπανών για υποδομές που υποσχέθηκε η γερμανική κυβέρνηση είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια μέτρια ανάκαμψη, δήλωσε ο Τόμας Γκίτζελ, επικεφαλής οικονομολόγος της VP Bank.

«Η ανοδική κίνηση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος Ifo με ρυθμό "σαλιγκαριού" μπορεί επομένως να μεταφερθεί ένα προς ένα στη γερμανική οικονομία», τονίζει.

