Τουρκικά ΜΜΕ: Το Τομπρούκ επικυρώνει το μνημόνιο με Λιβύη

Η λιβυκή βουλή φέρεται έτοιμη να επικυρώσει το διαμφισβητούμενο μνημόνιο μέσα στις επόμενες ημέρες, «αλλάζοντας την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο». Συνέπειες για Ελλάδα και Κύπρο.

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 16:49

Την επόμενη εβδομάδα θα επικυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ το λεγόμενο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ. Θα είναι «μια υπογραφή που θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο», γράφει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ.

Η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι με την επικύρωση από το Τομπρούκ θα έχει καθιερώσει νόμιμα τα δυτικά της σύνορα στη Μεσόγειο.

Η χρονική τοποθέτηση της ημερομηνίας υπογραφής πολύ νωρίτερα απ' ό,τι είχε υπολογιστεί, επισπεύδει μια διαδικασία που μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Η υπογραφή θα μετατοπίσει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, θα δώσει στην Τουρκία δικαίωμα βέτο στην περιοχή της Γαλάζιας Πατρίδας», γράφει η ίδια εφημερίδα.

Η τουρκική θέση είναι ότι η συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης (GNA), που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Νοεμβρίου 2019 και καταχωρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 2020, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σχετικά με το νομικό πλαίσιο της συμφωνίας, η Άγκυρα θεωρεί ότι το μνημόνιο κατανόησης έχει καταστεί στρατηγικό έγγραφο που ενισχύει τη θέση της Άγκυρας ως προς τις έρευνες για ενέργεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και την περιφερειακή επιρροή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αν το κοινοβούλιο του Τομπρούκ εγκρίνει τη συμφωνία με την Τουρκία, αυτό θα δώσει στην Τουρκία απεριόριστη πρόσβαση στα ύδατα της Λιβύης, όπου η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) πρόκειται να ξεκινήσει γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες. Η επικύρωση της συμφωνίας θεωρείται ορόσημο για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας να ενοποιήσει τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις της Λιβύης.

Όμως, είναι πιθανό να επιδεινώσει τις συνεχιζόμενες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν δοθεί η δυνατότητα σε τουρκικά σκάφη να ερευνήσουν μια εκτεταμένη ΑΟΖ της Λιβύης, που όμως επικαλύπτεται με τις αξιώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου ως προς την περιοχή της θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE 

