Πώληση της Puma διερευνά η δισεκατομμυριούχος οικογένεια Pinault

Η οικογένεια Pinault εξετάζει επιλογές για την Puma στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η πώληση, αφού η γερμανική αθλητική φίρμα έχασε σχεδόν το ήμισυ της αγοραίας αξίας της μέσα σε έναν χρόνο, λένε πηγές του Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας.

Η δισεκατομμυριούχος οικογένεια συνεργάζεται με συμβούλους και έχει επικοινωνήσει με πιθανούς αγοραστές, όπως οι Anta Sports Products Ltd. και Li Ning Co., για να σταθμίσει το ενδιαφέρον τους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Έχει επίσης διερευνήσει τις προθέσεις άλλων εταιρειών αθλητικών ειδών στις ΗΠΑ, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων στη Μέση Ανατολή.

Η οικογένεια Πινό κατέχει το 29% των μετοχών της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης μέσω της Artémis, η οποία είναι επίσης ο κύριος μέτοχος της Kering SA. Η οικογένεια λέγεται ότι θα επιδιώξει σημαντικό premium σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Οι μετοχές της Puma έχουν υποχωρήσει κατά 50% τους τελευταίους 12 μήνες, λόγω της χαμηλής ζήτησης για τον αθλητικό εξοπλισμό της και εξαιτίας των ανησυχιών για τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών. Η εταιρεία έχει πλέον χρηματιστηριακή αξία περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

Η Puma προσπαθεί να αναδιοργανωθεί υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Arthur Hoeld, αφού δεν κατάφερε να δημιουργήσει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τα προϊόντα της στους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία εξέδωσε προειδοποιήσεις για τα κέρδη της τον περασμένο μήνα.

Επίσης, πρόσφατα διόρισε ως επιχειρησιακό διευθυντή (COO) τον Andreas Hubert, πρώην στέλεχος της Adidas.

Η Puma, η οποία ιδρύθηκε το 1948, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 281,6 εκατ. ευρώ πέρυσι και πωλήσεις 8,8 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί περίπου 22.000 άτομα παγκοσμίως. Χορηγεί, μεταξύ άλλων, την ομάδα Μάντσεστερ Σίτι, την εθνική της Πορτογαλίας και την ανδρική ομάδα χάντμπολ της Δανίας.

Η Anta κατέχει μάρκες όπως οι Fila, Descente, Kolon Sport και Jack Wolfskin. Ήταν μέρος κοινοπραξίας που απέκτησε τη φινλανδική Amer Sports, την κατασκευάστρια εταιρεία των ρακετών τένις Wilson και των μπαστουνιών του μπέιζμπολ Louisville Slugger, έναντι περίπου 4,6 δισ. ευρώ το 2019.

Η Li Ning, που ιδρύθηκε το 1990 από έναν θρυλικό Κινέζο αθλητή της γυμναστικής με το ίδιο όνομα, σχεδιάζει και πουλάει υποδήματα, ρούχα και αξεσουάρ αθλητισμού και αναψυχής. Εκτός από την ομώνυμη μάρκα, διαθέτει προϊόντα Double Happiness, Aigle και Kason.