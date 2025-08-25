#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν με τον Ιρανό ομόλογό του

Ο Ρώσος πρόεδρος συνομίλησε με τον Μασούντ Πεζεσκιάν. Στο επίκεντρο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και η πρόσφατη ρωσοαμερικανική συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα.

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 21:16

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την οποία συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την πρόσφατη συνάντηση κορυφής που είχε ο Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι πρόεδροι Πούτιν και Πεζεσκιάν συμφώνησαν να έχουν διμερή συνάντηση στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) στην Κίνα, πρόσθεσε το Κρεμλίνο.

