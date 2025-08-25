Ο Ζελένσκι αναζητά $1 δισ. μηνιαίως για την αγορά όπλων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο στοχεύει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μηναία βάση από τους συμμάχους του για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την πολεμική του προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια κοινής ενημέρωσης στο Κίεβο με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε, όπου είπε επίσης ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεράμυνα και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ τις προετοιμασίες για πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια κοινής ενημέρωσης στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν εντός της εβδομάδας για να συζητήσουν το θέμα της συνάντησης, καθώς και για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ