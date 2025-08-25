Χιλιάδες Αυστραλοί μετείχαν την Κυριακή σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις

Χιλιάδες Αυστραλοί συμμετείχαν χθες, Κυριακή, σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, σύμφωνα με τους διοργανωτές, εν μέσω όξυνσης των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αυστραλία μετά την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Πάνω από 40 διαδηλώσεις έγιναν χθες στην Αυστραλία, ανακοίνωσε η οργάνωση Palestine Action Group, κατά τις οποίες υπήρξε μεγάλη προσέλευση στις πολιτειακές πρωτεύουσες Σίδνεϊ, Μπρίσμπεϊν και Μελβούρνη. Σύμφωνα με την οργάνωση, περίπου 350.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων γύρω στους 50.000 στο Μπρίσμπεϊν, αν και η αστυνομία υπολογίζει ότι οι μετέχοντες ήταν γύρω στους 10.000. Η αστυνομία δεν διέθετε υπολογισμούς για το πλήθος που μετείχε στις πορείες στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη.

Στο Σίδνεϊ, ο διοργανωτής Τζος Λιζ δήλωσε ότι οι Αυστραλοί κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους για να «αξιώσουν ένα τέλος στη γενοκτονία αυτή στη Γάζα και να αξιώσουν η κυβέρνησή μας να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ», ενώ οι μετέχοντες, πολλοί με παλαιστινιακές σημαίες, φώναζαν συνθήματα όπως «ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη».

Ο Άλεξ Ρίβτσιν, συνδιευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Αυστραλιανού Εβραϊσμού, που συσπειρώνει πάνω από 200 εβραϊκές οργανώσεις, δήλωσε στο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News ότι οι πορείες δημιούργησαν «ένα μη ασφαλές περιβάλλον και δεν θα έπρεπε να γίνονται».

Ωστόσο ορισμένες εβραϊκές οργανώσεις στην Αυστραλία υποστήριξαν τις κινητοποιήσεις.

Οι διαδηλώσεις έγιναν αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέτεινε την περασμένη εβδομάδα τις προσωπικές επιθέσεις στον Αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησής του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στην Αυστραλία και το Ισραήλ είχαν εξάλλου ήδη οξυνθεί μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Αλμπανέζι για την υπό όρους αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, έπειτα από παρόμοιες κινήσεις από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά.

Η ανακοίνωση αυτή στις 11 Αυγούστου έγινε μερικές μέρες αφότου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία στη γνωστή γέφυρα Harbour Bridge του Σίδνεϊ ζητώντας ειρήνη και την παράδοση βοήθειας στη Γάζα, όπου το Ισραήλ άρχισε στρατιωτικές επιχειρήσεις πριν από σχεδόν δύο χρόνια σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Οι παλαιστινιακές αρχές δηλώνουν ότι πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι έλλειψη τροφίμων οδηγεί σε εκτεταμένο λιμό.

