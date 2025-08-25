Τραμπ: Δεν δίνουμε άλλα λεφτά για την Ουκρανία

Δεν έχουν συζητηθεί συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ωστόσο οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τη χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να διευθετούνται», είπε σύμφωνα με το Reuters.

Οι πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Για το θέμα αυτό συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ, όχι με την Ουκρανία», σημείωσε παράλληλα, τονίζοντας: «Δεν θα ξοδέψουμε άλλα χρήματα για την Ουκρανία».



Επίσης, επανέλαβε την επιθυμία του να τελειώσει ο πόλεμος και έκανε γνωστό ότι στις πρόσφατες συζητήσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τέθηκε και το θέμα της αποπυρηνικοποίησης.



Σημείωσε, τέλος, ότι ο Πούτιν είναι διστακτικός απέναντι σε τυχόν συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διότι «δεν τον συμπαθεί».