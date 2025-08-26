H Mercedes έριξε τη μετοχή της Nissan στο... καναβάτσο

Οι μετοχές της Nissan κατρακύλησαν κατά 6% την Τρίτη, αφού ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχός της, η Mercedes-Benz, ρευστοποίησε ολόκληρο το μερίδιό της, ύψους 3,8%, στον ιαπωνικό κατασκευαστή αυτοκινήτων.

Ο γερμανικός κολοσσός δήλωσε ότι το συνταξιοδοτικό του ταμείο πουλά μετοχές αξίας περίπου 346 εκατ. δολαρίων, αυξάνοντας την πίεση στη Nissan, η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Η πώληση της συμμετοχής χθες έρχεται καθώς ο Ivan Espinosa, που ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος τον Απρίλιο, αναδιοργανώνει την εταιρεία, περικόπτοντας δαπάνες ύψους 500 δισ. γιεν (3,4 δισ. δολάρια) μέσω μείωσης 20.000 θέσεων εργασίας, κλεισίματος εργοστασίων και πώλησης περιουσιακών στοιχείων.

Οι δύο εταιρείες είχαν συνάψει συμμαχία το 2010 υπό τον πρώην επικεφαλής της Nissan, Carlos Ghosn, σε μια περίοδο που οι αυτοκινητοβιομηχανίες δημιουργούσαν συνεργασίες μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, με στόχο τη μείωση του κόστους ανάπτυξης και παραγωγής.

Η μετοχή της Nissan είχε σημειώσει άνοδο αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δεσμεύτηκε τον Ιούλιο να μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ιαπωνία από 27,5% σε 15%. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας παραμένει κάτω από τα 10 δισ. δολάρια, ενώ η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά 28% από την αρχή του έτους.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές 390,5 δισ. γιεν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους και έχει αναστείλει την ετήσια καθοδήγησή της.

Με την άνοδο των κινεζικών κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, η Nissan έπεσε εκτός της πρώτης δεκάδας των αυτοκινητοβιομηχανιών σε πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους για πρώτη φορά, σύμφωνα με την υπηρεσία MarkLines, της οποίας τα δεδομένα χρονολογούνται από το 2004.

Ο όμιλος με έδρα τη Γιοκοχάμα είχε προχωρήσει σε συζητήσεις συγχώνευσης στο τέλος του περασμένου έτους με τη Honda, αλλά αυτές κατέρρευσαν μέσα σε λίγους μήνες, καθώς η ιαπωνική ανταγωνίστρια επιδίωκε τον πλήρη έλεγχό της.

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Nissan και μακροχρόνιος εταίρος, η Renault, επίσης επιδιώκει να πουλήσει μέρος του ποσοστού της, το οποίο ανέρχεται σε 36%.

Η Mercedes-Benz ανέφερε ότι οι μετοχές της Nissan δεν είχαν πλέον στρατηγική σημασία και πουλήθηκαν στο πλαίσιο μιας εκκαθάρισης χαρτοφυλακίου. Η Nissan, η οποία είχε πουλήσει μερίδιο 1,5% στη Mercedes το 2021, αρνήθηκε να σχολιάσει.