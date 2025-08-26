#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τζίρος 80 δισ. ευρώ για τους παράνομους του τζόγου στην Ευρώπη

Ερευνα υπολογίζει ότι παράνομοι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών κατέλαβαν το 71% της αγοράς διαδικτυακού στοιχήματος. Στο επίκεντρο, crypto καζίνο και παράνομα πρακτορεία.

Τζίρος 80 δισ. ευρώ για τους παράνομους του τζόγου στην Ευρώπη

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 11:38

Οι παράνομοι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών κατέλαβαν το 71% της ευρωπαϊκής αγοράς διαδικτυακού στοιχήματος και καζίνο πέρυσι, ή €80,65 δισ. ($93,8 δισ.), καθώς οι ρυθμιστικές αρχές πάσχιζαν να περιορίσουν τα crypto καζίνο, τις αγορές προβλέψεων και τα μη αδειοδοτημένα στοιχηματικά πρακτορεία κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς άνθησης για τα σπορ.

Αυτό αντιπροσωπεύει άνοδο 53% στα παράνομα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια -τη διαφορά μεταξύ όσων ποντάρουν οι παίκτες και όσων κερδίζουν- σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Yield Sec που δημοσιεύθηκαν σήμερα και παρουσιάζει το Bloomberg. Η Yield Sec, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων που παρακολουθεί τις διαδικτυακές αγορές, ορίζει ως παράνομες τις πλατφόρμες που δεν διαθέτουν άδεια στις δικαιοδοσίες που στοχεύουν ή με τις οποίες συναλλάσσονται.

Η ανάπτυξη των μη αδειοδοτημένων πλατφορμών στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπέρασε εκείνη του ρυθμιζόμενου τομέα, ο οποίος αυξήθηκε κατά 30% στα €33,64 δισ., σύμφωνα με την έκθεση.

Η συνολική αγορά αυξήθηκε κατά 46% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας τα €114,3 δισ.

Η έρευνα συντάχθηκε για λογαριασμό της European Casino Association, ενός φορέα του κλάδου που εκπροσωπεί τους αδειοδοτημένους παρόχους.

Οι αρχές σε όλη την ΕΕ έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθειά τους να μειώσουν τη βλάβη από τα τυχερά παιχνίδια, περιορίζοντας τη διαφήμιση, τα μπόνους και τον σχεδιασμό προϊόντων. Ωστόσο, η καταστολή δημιούργησε χώρο για τους μη ρυθμιζόμενους παρόχους να προσελκύσουν κοινό με αφορολόγητες προσφορές, γρήγορη εγγραφή και δωρεάν παράνομες αθλητικές μεταδόσεις, σύμφωνα με τη Yield Sec.

Η άνοδος ενισχύθηκε από ένα φορτωμένο αθλητικό ημερολόγιο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού και το Euro 2024 στο ποδόσφαιρο κατεύθυναν φιλάθλους σε στοιχηματικές ιστοσελίδες, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν εκτός Ευρώπης και δεν είχαν άδεια εντός αυτής, ανέφερε η Yield Sec.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Σε Μαρκόπουλο και Παλαιό Φάληρο τα δυο τυχερά δελτία

Αντίστροφη μέτρηση για το επικό έπαθλο των 28,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ

Mega τζακποτ 20,4 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ

Πώς σκληραίνει το πλαίσιο για τον παράνομο τζόγο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο