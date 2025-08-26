Τζίρος 80 δισ. ευρώ για τους παράνομους του τζόγου στην Ευρώπη

Οι παράνομοι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών κατέλαβαν το 71% της ευρωπαϊκής αγοράς διαδικτυακού στοιχήματος και καζίνο πέρυσι, ή €80,65 δισ. ($93,8 δισ.), καθώς οι ρυθμιστικές αρχές πάσχιζαν να περιορίσουν τα crypto καζίνο, τις αγορές προβλέψεων και τα μη αδειοδοτημένα στοιχηματικά πρακτορεία κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς άνθησης για τα σπορ.

Αυτό αντιπροσωπεύει άνοδο 53% στα παράνομα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια -τη διαφορά μεταξύ όσων ποντάρουν οι παίκτες και όσων κερδίζουν- σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Yield Sec που δημοσιεύθηκαν σήμερα και παρουσιάζει το Bloomberg. Η Yield Sec, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων που παρακολουθεί τις διαδικτυακές αγορές, ορίζει ως παράνομες τις πλατφόρμες που δεν διαθέτουν άδεια στις δικαιοδοσίες που στοχεύουν ή με τις οποίες συναλλάσσονται.

Η ανάπτυξη των μη αδειοδοτημένων πλατφορμών στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπέρασε εκείνη του ρυθμιζόμενου τομέα, ο οποίος αυξήθηκε κατά 30% στα €33,64 δισ., σύμφωνα με την έκθεση.

Η συνολική αγορά αυξήθηκε κατά 46% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας τα €114,3 δισ.

Η έρευνα συντάχθηκε για λογαριασμό της European Casino Association, ενός φορέα του κλάδου που εκπροσωπεί τους αδειοδοτημένους παρόχους.

Οι αρχές σε όλη την ΕΕ έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθειά τους να μειώσουν τη βλάβη από τα τυχερά παιχνίδια, περιορίζοντας τη διαφήμιση, τα μπόνους και τον σχεδιασμό προϊόντων. Ωστόσο, η καταστολή δημιούργησε χώρο για τους μη ρυθμιζόμενους παρόχους να προσελκύσουν κοινό με αφορολόγητες προσφορές, γρήγορη εγγραφή και δωρεάν παράνομες αθλητικές μεταδόσεις, σύμφωνα με τη Yield Sec.

Η άνοδος ενισχύθηκε από ένα φορτωμένο αθλητικό ημερολόγιο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού και το Euro 2024 στο ποδόσφαιρο κατεύθυναν φιλάθλους σε στοιχηματικές ιστοσελίδες, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν εκτός Ευρώπης και δεν είχαν άδεια εντός αυτής, ανέφερε η Yield Sec.