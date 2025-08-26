Στην Ανατολική Λιβύη ο Ιμπραχήμ Καλίν, επαφές με Χαφτάρ

Η παρουσία του Ιμπραχήμ Καλίν, επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, της γνωστής ΜΙΤ, χθες στη Βεγγάζη επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι οι εξελίξεις τρέχουν για την αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και την Ανατολική Λιβύη, με ευρύτερη προοπτική την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων Βεγγάζης και Τρίπολης.

Ενδεικτικό της σημασίας που είχε η παρουσία του Καλίν στην Βεγγάζη ήταν η πυκνή του ατζέντα. Ο Καλίν συναντήθηκε με τον γιο και αναπληρωτή διοικητή των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, τον Σαντάμ Χαλίφα Χαφτάρ. Συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας Λιβύης και Τουρκίας στους τομείς των πληροφοριών και της ασφάλειας, καθώς και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ασφάλειας και την «ενίσχυση της σταθερότητας» στην περιοχή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο αρχηγείο των δυνάμεων του Χαφτάρ στη Ράτζμα, κοντά στη Βεγγάζη, ενώ πριν από τη συνάντηση, ο Ιμραχίμ Καλίν συναντήθηκε με τον ίδιο τον Χαλίφα Χαφτάρ και τον γιο του, Μπελγκασίμ Χαλίφα Χαφτάρ, γενικό διευθυντή του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύης.

Μετανάστευση, μεταφορές, διμερείς σχέσεις

Για τον Χαλίφα Χαφτάρ, διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού και ντε φάκτο ηγεμόνα της Ανατολικής Λιβύης, η χθεσινή ήταν η πρώτη του συνάντηση με τον επικεφαλής της τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το γραφείο του, οι δυο τους συζήτησαν «την αξιοσημείωτη εξέλιξη στις σχέσεις τους, με τρόπο που εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα». Έθιξαν επίσης το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και τους τρόπους αντιμετώπισής της για να ενισχυθεί η περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Επίσης, συζήτησαν την ενίσχυση της συνεργασίας Λιβύης και Τουρκίας στους τομείς της ανάπτυξης και της ανοικοδόμησης, τονίζοντας τη σημασία να υποστηριχθούν κοινά έργα. Άλλες αποφάσεις περιλαμβάνουν την επανέναρξη των πτήσεων των Turkish Airlines προς τη Βεγγάζη και την επαναλειτουργία του εκεί τουρκικού προξενείου.

Πιέσεις για το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο

Πιστεύεται πάντως ότι η παρουσία του Καλίν αποσκοπεί σε μεγάλο βαθμό στο να πείσει το Κοινοβούλιο του Τομπρούκ στην Ανατολική Λιβύη, δηλαδή στην περιοχή που ελέγχουν οι δυνάμεις του Χαφτάρ, να επικυρώσει το λεγόμενο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Ακόμη, δεν είναι γνωστό αν ο Καλίν πρόκειται να επισκεφθεί και την Τρίπολη. Το πιο ενδιαφέρον είναι πάντως ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι άμυνας επιθυμούν τώρα να μιλούν για μία ενιαία Λιβύη, αντί για δυο χωριστές οντότητες.

Οι πρώην αντίπαλοι στη Λιβύη τα βρίσκουν μεταξύ τους, όπως τα βρίσκει και η Τουρκία με τον πρώην αντίπαλο της Χαλίφα Χάφταρ. Το γεγονός δε ότι δεν υπάρχει πλέον εμφύλιος στη Λιβύη ενδεχομένως διευκολύνει τις εξελίξεις και να εντείνει τις αξιώσεις της Άγκυρας για το θέμα των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE