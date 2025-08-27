#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σταθεροποιητικές κινήσεις στις ασιατικές αγορές - Υψηλότερα κατά 0,2% ο Nikkei

Σε διαθεσιμότητα εργαζόμενοι της FEMA που υπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ

Δεκάδες νυν και πρώην μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, προειδοποίησαν ότι η απειρία της ηγεσίας που τοποθετήθηκε από τον Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή επιπέδου συγκρίσιμου με εκείνο του τυφώνα Κατρίνα.

Σε διαθεσιμότητα εργαζόμενοι της FEMA που υπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 07:17

Εργαζόμενοι της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA) ενημερώθηκαν πως τίθενται σε διαθεσιμότητα χθες Τρίτη επειδή προσυπέγραψαν ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας για αποφάσεις του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την ηγεσία της, ανέφερε η Washington Post επικαλούμενη έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της.

Ως χθες το βράδυ η διεύθυνση της FEMA είχε αποστείλει ενημερωτικά σημειώματα σε πολλά μέλη του προσωπικού της ενημερώνοντας πως τίθενται με άμεση ισχύ σε διοικητική αργία μετ’ αποδοχών, εξήγησε η εφημερίδα.

Δεκάδες νυν και πρώην μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας αυτής, που είναι αρμόδια κυρίως για τον συντονισμό των προσπαθειών αντιμετώπισης καταστροφών, προειδοποίησαν το ομοσπονδιακό Κογκρέσο με την επίμαχη ανοικτή επιστολή ότι η απειρία της ηγεσίας που τοποθετήθηκε από τον κ. Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή επιπέδου συγκρίσιμου με εκείνο του τυφώνα Κατρίνα, που είχε σαρώσει τη Νέα Ορλεάνη (Λουιζιάνα, νότια) πριν από είκοσι χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα βαρίδια που φορτώνουν οι λαϊκιστές στην οικονομία

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία και drones για περιπολία στα χωρικά της ύδατα

Πλησιάζει το Βιετνάμ ο τυφώνας Κατζίκι, απομακρύνονται 350.000 άνθρωποι

ΗΠΑ: Κόβει τη χρηματοδότηση σε πολιτείες όπου... δεν μιλούν αγγλικά οι οδηγοί φορτηγών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο