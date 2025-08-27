Εσπασε η... γκίνια για την SpaceX, πετυχημένη εκτόξευση του Starship

Η SpaceX εκτόξευσε τον τεράστιο πύραυλο Starship στην 10η δοκιμαστική του πτήση, με την επιτυχημένη αποστολή να βάζει τέλος σε μια σειρά από δαπανηρές αποτυχίες και να ενισχύει την κυριαρχία του Έλον Μασκ στις εμπορικές διαστημικές πτήσεις.

Ο βαρύς πύραυλος εκτοξεύτηκε από τη Starbase στο Νότιο Τέξας — αποφεύγοντας τη μοίρα μιας προηγούμενης δοκιμής τον Ιούνιο — με το Starship να να θέτει σε τροχιά οκτώ ψεύτικους δορυφόρους Starlink.

Το Starship, το μεγαλύτερο πυραυλικό σύστημα που έχει κατασκευαστεί ποτέ, είναι καθοριστικής σημασίας για τις φιλοδοξίες του Μασκ να κερδίσει περισσότερα συμβόλαια από τη διαστημική υπηρεσία NASA και να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη και στον Άρη. Με δυνατότητα μεταφοράς έως 250 μετρικών τόνων, η χωρητικότητά του είναι επίσης ουσιαστική για την ανάπτυξη του δικτύου Starlink της SpaceX, που αποτελείται από 8.000 δορυφόρους, με τις νεότερες εκδόσεις να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Ο πύραυλος έφτασε για πρώτη φορά στο διάστημα στα τέλη του 2023 και τράβηξε τη φαντασία του κοινού όταν ο επαναχρησιμοποιούμενος Super Heavy booster συνελήφθη με τα γιγαντιαία ρομποτικά χέρια «Mechazilla» κατά την επιστροφή του στη Γη τον Οκτώβριο.

Έκτοτε, η SpaceX υπέστη πολλαπλές αποτυχίες που έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του έργου, θυμίζουν οι Financial Times.

Τον Ιούνιο, ο πύραυλος εξερράγη στην εξέδρα εκτόξευσης λόγω «σοβαρής ανωμαλίας» κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής ανάφλεξης. Οι μηχανικοί δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις θύρες και να αναπτύξουν τους δορυφόρους στην ένατη δοκιμαστική πτήση τον Μάιο.