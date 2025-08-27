Η «εταιρική Γαλλία» σε συναγερμό με το βλέμμα στα ομόλογα

H πολιτική αστάθεια που ξέσπασε στη Γαλλία αναμένεται να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης που είχε μόλις ξεκινήσει, καθώς οι εταιρείες καθυστερούν προσλήψεις και επενδύσεις.

Με τους βουλευτές να ετοιμάζονται να ανατρέψουν την κυβέρνηση σε ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, που προκάλεσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, οι επικεφαλής επιχειρήσεων είναι πιθανό να θελήσουν να δουν πώς η όποια νέα κυβέρνηση θα συγκεντρώσει στήριξη και θα αντιμετωπίσει την ανάγκη να περιοριστεί το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης.

«Ορισμένες γαλλικές εταιρείες θα είναι διατεθειμένες να περιμένουν μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός προτού προχωρήσουν σε σχέδια προσλήψεων ή επενδυτικές αποφάσεις», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Oddo BHF, Thomas Zlowodzki. «Με όλη την αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς, σε μια υποτονική οικονομία, η ορατότητα ήταν ήδη αρκετά θολή -τώρα έχει γίνει χειρότερη».

Η εταιρική Γαλλία αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος δανεισμού. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της χώρας είναι τώρα από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη, στο 3,5%, και έχουν αυξηθεί κατά περισσότερες από 30 μονάδες βάσης από τα τέλη Μαΐου. Αυτό απέχει πολύ από την αιφνίδια μεταστροφή της αγοράς που ανέτρεψε την κυβέρνηση της Λιζ Τρας στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από μερικά χρόνια, αλλά είναι αρκετό ώστε ορισμένοι διαχειριστές κεφαλαίων να αναφέρουν το όνομά της.

«Μόλις χάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι ορατότητας για τον γαλλικό μακροοικονομικό κύκλο», δήλωσε ο Benoit Peloille, CIO στη Natixis Wealth Management. «Δεν ανησυχώ πραγματικά για κάποιο είδος "στιγμής Λιζ Τρας" για τη Γαλλία – τουλάχιστον όχι για κάποιο διάστημα -αλλά για τον μακροοικονομικό αντίκτυπο, την έλλειψη ορατότητας για τις επιχειρήσεις».

Οι Γάλλοι επικεφαλής επιχειρήσεων έχουν βάσιμους λόγους να ανησυχούν. Ο προϋπολογισμός που υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο, μετά την αποπομπή της προηγούμενης κυβέρνησης, εισήγαγε προσωρινές αυξήσεις φόρων για τις μεγαλύτερες εταιρείες. Τώρα, αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν να διαμορφώσουν οποιαδήποτε νέα δημοσιονομική στρατηγική ζητούν περισσότερα από τα ίδια.

Η επιστροφή της πολιτικής αναταραχής θα είναι το κύριο θέμα καθώς οι Γάλλοι επιχειρηματίες συγκεντρώνονται στο Παρίσι αργότερα σήμερα για την ετήσια διάσκεψη της επιχειρηματικής ομοσπονδίας Medef, σημειώνει το Bloomberg. Ο Μπαϊρού και αρκετοί από τους υπουργούς του πρόκειται να μιλήσουν αύριο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απευθύνουν έκκληση για στήριξη.

Εάν ο πρωθυπουργός αποπεμφθεί, ο Μακρόν θα μπορούσε να διορίσει νέο για να σχηματίσει κυβέρνηση, ποντάροντας ότι το πρόσωπο αυτό θα μπορούσε να συγκεντρώσει αρκετή στήριξη. Ή θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει ξανά εκλογές. Μια νέα ψηφοφορία για κυβέρνηση, ωστόσο, θα μπορούσε να υπονομεύσει την ήδη αδύναμη θέση του στην Εθνοσυνέλευση, κάτι που ακριβώς συνέβη στις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε πέρυσι.

Ανεξάρτητα από το μονοπάτι που θα επιλεγεί, αν το αποτέλεσμα είναι μια παρατεταμένη υπονόμευση της οικονομίας, αυτό θα καταστήσει το έργο της δημοσιονομικής εξυγίανσης ακόμη πιο δύσκολο, καθώς θα περιορίζει τα φορολογικά έσοδα. Και υπάρχει κίνδυνος να δοθεί ακόμη ένα πλήγμα στη μακροχρόνια στρατηγική του Μακρόν να αντιμετωπίσει τις δημοσιονομικές προκλήσεις της Γαλλίας μέσω μεταρρυθμίσεων φιλικών προς τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών μειώσεων για τις εταιρείες και τους εργαζόμενους, που, όπως λέει, οδηγούν σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Στο ραδιόφωνο France Inter την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται επί του παρόντος σε καλό δρόμο για να επιτύχει το δημοσιονομικό έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ για φέτος. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη θα φτάσει στο 0,7%.

«Αυτή η πολιτική κρίση, ποιος θα την πληρώσει όπως έκαναν πέρυσι με το αποτέλεσμα της ψήφου δυσπιστίας; Είναι ο γαλλικός λαός που το πλήρωσε», είπε ο Μπαϊρού μετά από μια ομιλία στο συνέδριο του συνδικάτου CFDT την Τρίτη. «Αυτή η κρίση θα κόστιζε στη Γαλλία δισεκατομμύρια».