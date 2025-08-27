Η κόντρα Τραμπ-Λιζ Κουκ παίρνει το δρόμο για τα δικαστήρια

Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει κορυφαίο αξιωματούχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) οδεύει προς μια νομική μάχη υψηλού κινδύνου, που θα αποτελέσει τεστ για την ανεξαρτησία της σημαντικότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο.

Μιλώντας χθες σε υπουργικό συμβούλιο που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφασή του να απολύσει τη διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, το βράδυ της Δευτέρας, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να έχει «πολύ σύντομα την πλειοψηφία» στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Ωστόσο, η προσπάθεια του Τραμπ να εξαναγκάσει την Κουκ σε αποχώρηση με αφορμή κατηγορίες για απάτη που αφορά στεγαστικά δάνεια —που παρουσίασε ο σύμμαχός του και συχνός επικριτής της Fed, Μπιλ Πούλτε— έχει ήδη συναντήσει το πρώτο από τα πολλά νομικά εμπόδια που αναμένεται να προκύψουν σε μια υπόθεση που θα μπορούσε να έχει βαθύ αντίκτυπο στην ανεξαρτησία της Fed.

Ο δικηγόρος της Κουκ, Abbe Lowell, ο οποίος στο παρελθόν υπερασπίστηκε τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Χάντερ Μπάιντεν, δήλωσε χθες ότι εκείνος και η πελάτισσά του «θα καταθέσουν αγωγή αμφισβητώντας αυτήν την παράνομη ενέργεια».

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει καμία εξουσία να απομακρύνει τη διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ. Η προσπάθειά του να την απολύσει, βασιζόμενος αποκλειστικά σε μια επιστολή παραπομπής, στερείται κάθε πραγματικής ή νομικής βάσης», είπε ο Lowell σε δήλωσή του.

Ο Πούλτε, διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικίας (FHFA), κατηγόρησε την Κουκ για απάτη στεγαστικών δανείων, αναρτώντας διαδικτυακά έγγραφα που υποστηρίζουν ότι υπέβαλε δύο αιτήσεις δανείου για κύρια κατοικία μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Οι κατηγορίες χρονολογούνται από το 2021, πριν ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την προτείνει το 2022 ως την πρώτη μαύρη γυναίκα που θα υπηρετήσει ως διοικητής της Fed. Η θητεία της είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει έως το 2038.

Πολλοί οικονομολόγοι και επενδυτές βλέπουν τις επιθέσεις στην Κουκ ως την πιο πρόσφατη κίνηση σε μια πολυμέτωπη προσπάθεια του Τραμπ να αποσπάσει εξουσία από την κεντρική τράπεζα —η οποία έγινε ανεξάρτητη από την κυβέρνηση το 1951— σε μια προσπάθεια να μειωθεί το κόστος δανεισμού, θυμίζουν οι Financial Times.

Ο Τραμπ δεν έκανε πολλά για να διασκεδάσει αυτούς τους φόβους την Τρίτη, λέγοντας: «Μόλις έχουμε την πλειοψηφία, η αγορά ακινήτων θα αλλάξει και θα είναι υπέροχη… πρέπει να ρίξουμε λίγο τα επιτόκια, και όταν το κάνουμε, θα έχει τεράστια διαφορά».

Επενδυτές δήλωσαν ότι αν ο Τραμπ υπονομεύσει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, αυτό θα μπορούσε να ωθήσει προς τα πάνω τον πληθωρισμό και τα επιτόκια των ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ 2ετών και 30ετών αμερικανικών ομολόγων, μέτρο που παρακολουθεί αυτές τις προσδοκίες, έφτασε σε υψηλό τριετίας την Τρίτη.

Εάν ο πρόεδρος καταφέρει να απολύσει την Κουκ, θα αποκτήσει την πλειοψηφία των διορισμένων μελών στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Κρίστοφερ Γουόλερ και η Μισέλ Μπόουμαν διορίστηκαν κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ενώ η αιφνίδια αποχώρηση της Αντριάνα Κούγκλερ του επέτρεψε να προτείνει έναν από τους πιο ανώτερους οικονομολόγους του Λευκού Οίκου, τον Στίβεν Μίραν, για να την αντικαταστήσει.

Η υπόθεση Τραμπ–Κουκ πρόκειται να δοκιμάσει πολλές πτυχές του αμερικανικού δικαίου για τις οποίες υπάρχουν ελάχιστα νομικά προηγούμενα. Ενώ οι διοικητές της Fed μπορούν να απομακρυνθούν «για αιτία», ο ορισμός αυτού του όρου σπάνια έχει δοκιμαστεί στα δικαστήρια της χώρας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι θα ερευνήσει τις κατηγορίες, αλλά δεν έχει ακόμη απαγγείλει κατηγορίες στην Κουκ.