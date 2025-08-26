#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στο στόχαστρο πωλητών τα μακροπρόθεσμα ομόλογα των ΗΠΑ

Η διαφορά μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αποδόσεων βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο τριετίας, μετά την κίνηση Τραμπ για απόλυση της Λιζ Κουκ.

Στο στόχαστρο πωλητών τα μακροπρόθεσμα ομόλογα των ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 16:25

Τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ υπέστησαν πωλήσεις σήμερα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το ότι η απόπειρα του Ντόναλντ Τραμπ να αποπέμψει μια διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην πιο σημαντική κεντρική τράπεζα του κόσμου.

Οι πωλήσεις ώθησαν τη διαφορά μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αποδόσεων κοντά στο υψηλότερο επίπεδο τριετίας. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η αυξημένη πολιτική πίεση θα οδηγήσει σε χαμηλότερα επιτόκια βραχυπρόθεσμα αλλά υψηλότερα επιτόκια στο μέλλον, καθώς οι αξιωματούχοι της Fed θα εξαναγκαστούν να πολεμήσουν τον υψηλότερο πληθωρισμό.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι αποπέμπει τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ, «με άμεση ισχύ», επικαλούμενος κατηγορίες για απάτη σε στεγαστικά δάνεια. Η απομάκρυνσή της θα επέτρεπε στον Αμερικανό πρόεδρο να επιλέξει αντικαταστάτη πιο ανοιχτό σε μειώσεις επιτοκίων.

Το δολάριο αποδυναμώθηκε και οι αποδόσεις των διετών ομολόγων του Δημοσίου υποχώρησαν κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,7%, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν καθοδική πίεση στο βασικό επιτόκιο πολιτικής της Fed.

Οι αποδόσεις των 30ετών αυξήθηκαν έως και 0,06 ποσοστιαίες μονάδες, με το χάσμα μεταξύ τους να ξεπερνά τη 1,2 ποσοστιαία μονάδα -κοντά σε ενδοημερήσιο υψηλό τριετίας που είχε καταγραφεί στην αναταραχή των αγορών μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τους δασμούς της «ημέρας απελευθέρωσης» τον Απρίλιο. Αργότερα την Τρίτη, οι αποδόσεις των 30ετών υποχώρησαν ελαφρώς, παραμένοντας όμως αυξημένες κατά 0,02 μονάδα στο 4,91%.

«Αν αυτό πετύχει, [θα αποτελεί] σημαντικό πλήγμα στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε η Μαρίκε Μπλομ, επικεφαλής οικονομολόγος της ολλανδικής ING. «Οι πολίτες πληρώνουν ακριβό τίμημα μέσω υψηλότερου πληθωρισμού και υψηλότερων επιτοκίων, όταν χάνεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών».

Οι επενδυτές έχουν γίνει όλο και πιο ανήσυχοι τους τελευταίους μήνες για την κριτική του Τραμπ στον πρόεδρο της Fed Τζέι Πάουελ, τον προσωρινό διορισμό του Στίβεν Μιράν στο συμβούλιο νομισματικής πολιτικής και άλλες κινήσεις, όπως η απόλυση κορυφαίου αξιωματούχου της στατιστικής υπηρεσίας, θυμίζουν οι Financial Τimes.

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών και η αξιοπιστία των οικονομικών στατιστικών έχουν αποτελέσει θεμέλια των ανεπτυγμένων αγορών τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ τα αμερικανικά ομόλογα του Δημοσίου παρέχουν επιτόκια αναφοράς στα οποία στηρίζονται τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματοοικονομικών στοιχείων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γιατί ενθουσίασε τις αγορές το σήμα Πάουελ για τα επιτόκια

Βουτιά 27 ετών στο spread δανεισμού κράτους-επιχειρήσεων στις ΗΠΑ

Επιστολή-απόλυση Τραμπ της Λίσα Κουκ από τη Fed

Φουντώνουν τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από τη Fed

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο