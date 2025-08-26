Στο στόχαστρο πωλητών τα μακροπρόθεσμα ομόλογα των ΗΠΑ

Τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ υπέστησαν πωλήσεις σήμερα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το ότι η απόπειρα του Ντόναλντ Τραμπ να αποπέμψει μια διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην πιο σημαντική κεντρική τράπεζα του κόσμου.

Οι πωλήσεις ώθησαν τη διαφορά μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αποδόσεων κοντά στο υψηλότερο επίπεδο τριετίας. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η αυξημένη πολιτική πίεση θα οδηγήσει σε χαμηλότερα επιτόκια βραχυπρόθεσμα αλλά υψηλότερα επιτόκια στο μέλλον, καθώς οι αξιωματούχοι της Fed θα εξαναγκαστούν να πολεμήσουν τον υψηλότερο πληθωρισμό.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι αποπέμπει τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ, «με άμεση ισχύ», επικαλούμενος κατηγορίες για απάτη σε στεγαστικά δάνεια. Η απομάκρυνσή της θα επέτρεπε στον Αμερικανό πρόεδρο να επιλέξει αντικαταστάτη πιο ανοιχτό σε μειώσεις επιτοκίων.

Το δολάριο αποδυναμώθηκε και οι αποδόσεις των διετών ομολόγων του Δημοσίου υποχώρησαν κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,7%, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν καθοδική πίεση στο βασικό επιτόκιο πολιτικής της Fed.

Οι αποδόσεις των 30ετών αυξήθηκαν έως και 0,06 ποσοστιαίες μονάδες, με το χάσμα μεταξύ τους να ξεπερνά τη 1,2 ποσοστιαία μονάδα -κοντά σε ενδοημερήσιο υψηλό τριετίας που είχε καταγραφεί στην αναταραχή των αγορών μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τους δασμούς της «ημέρας απελευθέρωσης» τον Απρίλιο. Αργότερα την Τρίτη, οι αποδόσεις των 30ετών υποχώρησαν ελαφρώς, παραμένοντας όμως αυξημένες κατά 0,02 μονάδα στο 4,91%.

«Αν αυτό πετύχει, [θα αποτελεί] σημαντικό πλήγμα στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε η Μαρίκε Μπλομ, επικεφαλής οικονομολόγος της ολλανδικής ING. «Οι πολίτες πληρώνουν ακριβό τίμημα μέσω υψηλότερου πληθωρισμού και υψηλότερων επιτοκίων, όταν χάνεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών».

Οι επενδυτές έχουν γίνει όλο και πιο ανήσυχοι τους τελευταίους μήνες για την κριτική του Τραμπ στον πρόεδρο της Fed Τζέι Πάουελ, τον προσωρινό διορισμό του Στίβεν Μιράν στο συμβούλιο νομισματικής πολιτικής και άλλες κινήσεις, όπως η απόλυση κορυφαίου αξιωματούχου της στατιστικής υπηρεσίας, θυμίζουν οι Financial Τimes.

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών και η αξιοπιστία των οικονομικών στατιστικών έχουν αποτελέσει θεμέλια των ανεπτυγμένων αγορών τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ τα αμερικανικά ομόλογα του Δημοσίου παρέχουν επιτόκια αναφοράς στα οποία στηρίζονται τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματοοικονομικών στοιχείων.