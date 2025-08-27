Πώς διαβάζουν τη γαλλική κρίση Morgan Stanley, Jefferies και UBS

Η Γαλλία βρίσκεται ξανά σε τροχιά πολιτικής αστάθειας, με την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου να ταράζει τις αγορές.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι UBS, Jefferies και Morgan Stanley αναλύουν τον αντίκτυπο της αβεβαιότητας στις γαλλικές τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι οι άμεσες κεφαλαιακές επιπτώσεις είναι περιορισμένες, αλλά το επενδυτικό κλίμα έχει επιβαρυνθεί σημαντικά.

Η ματιά της Jefferies: Sell-off αλλά περιορισμένος θεμελιώδης κίνδυνος

Η Jefferies σημειώνει ότι οι μετοχές των BNP Paribas, Société Générale και Crédit Agricole υποχώρησαν 8-10% μέσα σε λίγες μέρες, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ανέβηκε στο 3,50% (+15 μ.β. από τα τέλη Ιουλίου).

Το κόστος ιδίων κεφαλαίων για τις γαλλικές τράπεζες αυξήθηκε κατά περίπου 100 μ.β., έναντι μόλις 20 μ.β. για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Οι αγορές ανησυχούν για τρεις λόγους: 1) ενδεχόμενη υποβάθμιση της Γαλλίας που θα συμπαρασύρει τις τράπεζες, 2) την άμεση έκθεση σε κρατικό χρέος (9,8% του συνολικού διαπραγματεύσιμου χρέους, με έως 30% στο χαρτοφυλάκιο ορισμένων τραπεζών) και 3) τον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Παρά τις πιέσεις, η Jefferies υπογραμμίζει ότι η εικόνα των τραπεζών παραμένει ανθεκτική: οι γαλλικές οικογένειες δεν αντιμετωπίζουν «σοκ» μεταβλητών επιτοκίων όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι θέσεις σε κρατικά ομόλογα είναι ως επί το πλείστον μηδενικού ρίσκου και υπάρχει περιθώριο πολιτικών συμβιβασμών.

«Μεγαλύτερο ζήτημα είναι η αύξηση του κόστους κεφαλαίου και ο κίνδυνος χαμηλότερης ανάπτυξης», σημειώνει, τοποθετώντας τη Société Générale ως κορυφαία επιλογή.

UBS: Το βάρος πέφτει στις αποτιμήσεις

Η UBS θεωρεί ότι η αναταραχή αποτελεί κυρίως ζήτημα P/E και όχι EPS. Οι τράπεζες έχουν περιορισμένη έκθεση σε γαλλικά ομόλογα, τα οποία λογιστικοποιούνται κυρίως στο κόστος, άρα η κεφαλαιακή επάρκεια δεν απειλείται.

Οι αποτιμήσεις, όμως, δέχονται πίεση καθώς η χώρα εμφανίζει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωζώνη (5,8% το 2024, 5,4% το 2025), δαπάνες στο 2ο υψηλότερο επίπεδο της Ένωσης και χρέος που θα φτάσει το 118% του ΑΕΠ το 2026.

Στο μέτωπο της φορολογίας, η UBS υπενθυμίζει την «εισφορά αλληλεγγύης» που αυξάνει προσωρινά τον φόρο στο 35% για μεγάλες επιχειρήσεις. Για BNP και SocGen το βάρος είναι αμελητέο λόγω χαμηλών εγχώριων κερδών, αλλά για την Crédit Agricole εκτιμάται μόνιμη αύξηση του effective tax rate στο 28% (από 23%).

Στις αποτιμήσεις, η UBS δίνει Neutral στην BNP Paribas (στόχος €77,4, -4% έναντι τρέχουσας τιμής), Buy στη Société Générale (€62, +11%) και Buy στην Crédit Agricole (€18, +9%). Η ελκυστικότητα των δύο τελευταίων εδράζεται σε ισχυρή κερδοφορία και υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROTE), με τη SocGen να εμφανίζει σαφή βελτίωση από το 7% το 2025 στο 11,1% το 2027.

Morgan Stanley: Προειδοποίηση για το ΑΕΠ και τα spreads

Η Morgan Stanley βάζει στο επίκεντρο τον μακροοικονομικό κίνδυνο. Θεωρεί ότι η ψήφος εμπιστοσύνης και οι πιθανές εκλογικές αναμετρήσεις θα μπορούσαν να διευρύνουν τα spreads Γαλλίας-Γερμανίας και να αναζωπυρώσουν τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Σε περίπτωση παρατεταμένης αβεβαιότητας, η τράπεζα υπολογίζει πλήγμα 0,3-0,4 π.μ. στο ΑΕΠ του 2026, κάτι που θα επιβαρύνει έμμεσα τα έσοδα των τραπεζών.

Ωστόσο, τονίζει ότι η διεθνής διαφοροποίηση των BNP, SocGen και Crédit Agricole λειτουργεί ως «μαξιλάρι», αφού η Γαλλία συνεισφέρει κατά μέσο όρο λιγότερο από το 45% των συνολικών εσόδων. Επίσης, υπενθυμίζει ότι τα γαλλικά στεγαστικά δάνεια είναι κατά βάση μακροχρόνια με σταθερό επιτόκιο, γεγονός που περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο.

Στις εκτιμήσεις της, η Morgan Stanley διατηρεί θετική στάση για SocGen και Crédit Agricole, πιο επιφυλακτική για BNP, ενώ θέτει στο μικροσκόπιο την πορεία του προϋπολογισμού και την ικανότητα της κυβέρνησης να πείσει τις αγορές.

Συνολικά, οι UBS, Jefferies και Morgan Stanley συγκλίνουν στην άποψη ότι το σοκ για τις γαλλικές τράπεζες είναι περισσότερο επενδυτικό και πολιτικό, παρά θεμελιώδες. Οι πιέσεις στις μετοχές και οι αυξημένες αποδόσεις ομολόγων αντανακλούν την αυξημένη αβεβαιότητα, αλλά οι ισολογισμοί των τραπεζών παραμένουν ισχυροί.

Οι Société Générale και Crédit Agricole προβάλλουν ως πιο ελκυστικές επιλογές, ενώ η BNP Paribas αντιμετωπίζεται πιο συντηρητικά. Το βλέμμα στρέφεται πλέον στην ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, που θα καθορίσει εάν η Γαλλία μπορεί να σταθεροποιήσει το πολιτικό της σκηνικό και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών.