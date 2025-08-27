#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Ρωσία παρατείνει την απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης

Η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε βενζίνη σε ορισμένες περιοχές μετά την σειρά ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια

Η Ρωσία παρατείνει την απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 19:21

Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι παρατείνει την απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι περιορισμοί θα αρθούν από την 1η Οκτωβρίου για τους παραγωγούς καυσίμων, ενώ για τους μη παραγωγούς θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 31η Οκτωβρίου.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε βενζίνη σε ορισμένες περιοχές μετά την σειρά ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια σε μια περίοδο αυξημένης εποχιακής ζήτησης καυσίμων από αγρότες και αυτοκινητιστές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

