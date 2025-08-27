#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μερτς: Ανοιχτή η πόρτα της ΕΕ για τη Μολδαβία

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Γαλλίας εξέφρασαν την υποστήριξη της ΕΕ στην πρόεδρο της Μολδαβίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Στήριξη απέναντι στην «υβριδική» ρωσική επιθετικότητα.

Φρίντριχ Μερτς

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 20:23

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την υποστήριξή του για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας, υποσχόμενος υποστήριξη απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

«Η πόρτα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή», δήλωσε ο Μερτς στο Κισινάου κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και τη Μολδαβή πρόεδρο Μάγια Σάντου, οι φιλοευρωπαίοι σύμμαχοι της οποίας αντιμετωπίζουν σκληρή πρόκληση στις βουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες υποσχέθηκαν τεχνική και διπλωματική υποστήριξη στο Κισινάου για να αμυνθεί ενάντια στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας, οι οποίες έχουν κλιμακωθεί δραματικά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το 2022.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο υποφέρει η Μολδαβία από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Μερτς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

