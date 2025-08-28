Πρόβλεψη Nvidia για επιβράδυνση εσόδων μετά την έκρηξη της AI

Η Nvidia Corp., η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο, έδωσε μια χλιαρή πρόβλεψη εσόδων για την τρέχουσα περίοδο, σηματοδοτώντας ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται μετά από μια εντυπωσιακή διετή έκρηξη δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι πωλήσεις θα ανέλθουν περίπου στα 54 δισ. δολάρια στο τρίτο τρίμηνο, το οποίο λήγει τον Οκτώβριο, δήλωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Αν και αυτό ήταν σύμφωνο με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων της Wall Street, ορισμένοι αναλυτές είχαν προβλέψει περισσότερα από 60 δισ. δολάρια.

Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν περίπου 3% στις συναλλαγές μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Είχαν ενισχυθεί κατά 35% από την αρχή του έτους, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πάνω από τα 4 τρισ. δολάρια.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές την Τετάρτη, η ηγεσία της εταιρείας απέρριψε την ιδέα ότι το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης φθίνει.

«Η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστια», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Jensen Huang. «Βλέπουμε δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης 3 τρισ. έως 4 τρισ. δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Η εταιρεία ενέκρινε επίσης επιπλέον 60 δισ. δολάρια για επαναγορές μετοχών. Η Nvidia είχε 14,7 δισ. δολάρια που απέμεναν από το προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς στο τέλος του δεύτερου τριμήνου.

Οι πωλήσεις στην περίοδο που έληξε στις 27 Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 56% στα 46,7 δισ. δολάρια. Αυτό συγκρίθηκε με μέση εκτίμηση 46,2 δισ. δολαρίων. Ηταν η μικρότερη ποσοστιαία αύξηση εδώ και πάνω από δύο χρόνια.

Το καθαρό κέρδος του δεύτερου τριμήνου ήταν 1,05 δολάρια ανά μετοχή, εξαιρουμένων ορισμένων στοιχείων. Η Wall Street ανέμενε 1,01 δολάρια.

Η Nvidia εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της αυξανόμενης αντιπαλότητας ΗΠΑ–Κίνας, όπου η τεχνολογία ημιαγωγών έχει καταστεί σημαντικό σημείο τριβής. Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ αυστηροποίησε τους περιορισμούς στις εξαγωγές επεξεργαστών κέντρων δεδομένων σε Κινέζους πελάτες, αποκλείοντας ουσιαστικά την Nvidia από την αγορά. Έκτοτε, η Ουάσινγκτον έκανε πίσω, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν ορισμένες αποστολές με αντάλλαγμα το 15% των εσόδων.

Ταυτόχρονα, το Πεκίνο έχει ενθαρρύνει τη στροφή μακριά από τη χρήση αμερικανικής τεχνολογίας σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί η κινεζική κυβέρνηση. Οι μεταβαλλόμενες πολιτικές έχουν καταστήσει δύσκολο για τη Wall Street να προβλέψει πόσα έσοδα μπορεί να ανακτήσει η Nvidia από την αγορά. Ορισμένοι αναλυτές κάνουν προβλέψεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ άλλοι αρνούνται να προβλέψουν πωλήσεις στην Κίνα μέχρι η εταιρεία να διευκρινίσει την κατάσταση.

Η Nvidia δήλωσε ότι δεν κατέγραψε καμία πώληση του τσιπ H20 AI σε πελάτες με έδρα την Κίνα στο δεύτερο τρίμηνο, μια μείωση περίπου 4 δισ. δολαρίων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η πρόβλεψη για το τρίτο τρίμηνο επίσης εξαιρούσε τις πωλήσεις H20.

Η Nvidia σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη θεσμοθετήσει το σχέδιό της να πάρει το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Και αναγνώρισε κινδύνους στην εφαρμογή της πολιτικής.

«Οποιοδήποτε αίτημα για ποσοστό επί των εσόδων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να μας εκθέσει σε νομικές ενέργειες, να αυξήσει τα κόστη μας και να βλάψει τη θέση μας έναντι ανταγωνιστών που δεν υπόκεινται σε τέτοιες ρυθμίσεις», ανέφερε η Nvidia.