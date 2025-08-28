#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές - Υψηλότερα κατά 0,5% ο Nikkei

Παζάρια Μπαϊρού με βουλευτές για να αποφύγει την πτώση

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ξεκινά διαπραγματεύσεις για το πακέτο μέτρων που θέλει να προωθήσει. Μετρά αντίστροφά ο χρόνος για την ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου.

Φρανσουά Μπαϊρού

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 09:04

Ο Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί απευθείας με τους βουλευτές την επόμενη εβδομάδα και προειδοποίησε κατά νέων εκλογών, καθώς μάχεται για να αποτρέψει το κοινοβούλιο της Γαλλίας από το να τον εξαναγκάσει σε παραίτηση.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου έχει φέρει ξανά τη Γαλλία στο χείλος της πολιτικής παράλυσης, με κίνδυνο χρηματοπιστωτικών και οικονομικών αναταράξεων.

Χωρίς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ευθυγραμμίζονται για να ανατρέψουν τον πρωθυπουργό, η χώρα κινδυνεύει να μείνει χωρίς κυβέρνηση και χωρίς σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση ενός χρέους που ο Μπαϊρού χαρακτήρισε «συντριπτικό».

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα στις 12 μέρες που απομένουν, τα πολιτικά κόμματα που είπαν ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση θα αποφασίσουν ότι μίλησαν πολύ νωρίς και προχώρησαν πολύ μακριά», δήλωσε σε συνέντευξή του στο TF1 το βράδυ της Τετάρτης.

Ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ, είχε ανατραπεί υπό παρόμοιες συνθήκες τον Δεκέμβριο από μια Εθνοσυνέλευση που είναι κατακερματισμένη από τότε που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Ο Μπαϊρού προειδοποίησε επίσης κατά νέων βουλευτικών εκλογών, λέγοντας ότι οι απαιτήσεις της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς είναι διαμετρικά αντίθετες. Αν ο Μπαϊρού εξαναγκαζόταν σε παραίτηση, ο Μακρόν θα μπορούσε να επιλέξει νέο πρωθυπουργό ή να αποφασίσει να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει εκλογές, θυμίζει το Bloomberg.

Σε μια προσπάθεια να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην τον αποπέμψουν στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Μπαϊρού παρουσίασε την ψηφοφορία αποκλειστικά ως ζήτημα που αφορά το εάν οι βουλευτές συμφωνούν μαζί του στην ανάγκη περικοπών. Η συζήτηση για τα συγκεκριμένα μέτρα που πρότεινε τον Ιούλιο θα ακολουθούσε ως δεύτερο βήμα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.

Ωστόσο, οι πιθανότητες επιτυχίας του θεωρούνται λίγες, καθώς οι βουλευτές έχουν ήδη δηλώσει ότι αυτή η προσέγγιση θα τους παγίδευε στο δημοσιονομικό σχέδιο του Μπαϊρού. Έχει ζητήσει περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ και λέει ότι αυτά είναι τελικά απαραίτητα για να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 4,6% του ΑΕΠ από το αναμενόμενο 5,4% φέτος.

Στη συνέντευξή του χθες ήταν ανυποχώρητος ως προς το μέγεθος της μείωσης του ελλείμματος, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για διαφορετικό μείγμα αυξήσεων φόρων ή περικοπών δαπανών.

