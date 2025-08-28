#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βαθιά ανάσα για την αυτοκινητοβιομηχανία τον Ιούλιο

Οι ταξινομήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5,9% τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο του 2024. Εφτασαν τo 1,09 εκατομμύρια οχήματα.

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 09:39

Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 15 μηνών τον Ιούλιο, καθώς οι καταναλωτές αψήφησαν τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία και ξόδεψαν σε αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα.

Οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 5,9% τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα — η μεγαλύτερη αύξηση από τον Απρίλιο του 2024 — φτάνοντας το 1,09 εκατομμύρια οχήματα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων την Πέμπτη.

Τα plug-in υβριδικά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο τον Ιούλιο, με ποσοστό 52%, καθώς οι αγοραστές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε μοντέλα που συνδυάζουν ηλεκτρική ενέργεια με έναν εφεδρικό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν πάνω από ένα τρίτο, το καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ιανουάριο.

Τα στοιχεία αποτελούν ανάσα για τη δοκιμαζόμενη αυτοκινητοβιομηχανία της Γηραιάς Ηπείρου, μετά από μια απότομη πτώση τον Ιούνιο. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αντίθετους ανέμους, καθώς οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαταράσσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και οι κινεζικές μάρκες, με επικεφαλής την BYD Co., κερδίζουν έδαφος με προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Όσον αφορά τους κατασκευαστές, η Tesla συνέχισε να υποφέρει, γράφει το Bloomberg. Οι πωλήσεις της μάρκας του Έλον Μασκ κατέρρευσαν κατά 40% τον περασμένο μήνα, δίνοντάς της μερίδιο αγοράς μόλις 0,8%. Η Volkswagen, η Ford Motor Co. και η BMW κατέγραψαν διψήφιες αυξήσεις, ενώ οι παραδόσεις της BYD υπερτριπλασιάστηκαν.

